想听孩子心里话，你得先做到这些！

很多家长不知道怎么做才能打开孩子心扉。其实大家首先要学会尊重孩子，用心去感受孩子的想法，赶紧来学正确方法。

想让孩子跟自己说心里话，家长怎么做

1.学会跟孩子做朋友

大家平时不要总是要求孩子，用自己的行动去影响孩子更好。平时可以多跟孩子说说今天发生的事情，通过交流，让孩子感受到父母是想真心跟自己做朋友的。

2.利用写信的方法

以前很多人交流都是通过写信的方式，不愿说的话也是用写信的方式表达。因此，大家在感觉自己做的不对时，想跟孩子道歉但又碍于面子，这时候写信是最好的沟通方式，让孩子感受到父母的歉意。

3.尊重孩子兴趣，自己也尝试

对于孩子喜欢的事情，大家要多让他体会，鼓励其去学习。平时没事的时候也可以跟孩子一起去玩或是去做某件事情，找到兴趣共同点，让孩子去发挥，让他感觉彼此之间是平等的。

4.跟孩子聊聊自己的工作或是想法

生活中讨论工作时，大家可以让孩子参与其中，让孩子了解自己做的工作性质，也可以问问孩子对事情的看法。利用这个机会了解孩子想法，同时也能通过自己来影响孩子的价值观。

5.多表扬鼓励孩子

不管是大人还是孩子，都希望自己被认可。大家平时不要过多的去苛责孩子，多用表扬来鼓励孩子，这样孩子也更容易接受父母，也就愿意跟自己说心里话。

6.不要死缠烂打

有些父母见孩子总是不跟自己说心里话，就总是跟在孩子后面问，这不可取。

尊重孩子，父母需做到三点

1.让孩子自主选择

很多父母喜欢帮孩子选择，认为孩子选择总是不对。平时家长要让孩子自己去做选择，父母在旁边可以用正确的方式来引导孩子去做正确的决定。

2.尊重孩子的想法

孩子长大了有自己的意识想法。父母就要懂得孩子的语言以及行为，了解他们的想法，不要总是批评孩子，更不要打骂强迫孩子。

3.对孩子有同理心

从小时候孩子就想被父母认可，被父母理解，这样的孩子长大更有自信心，也更容易理解他人，更有同理心。

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