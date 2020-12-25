冬天带娃出门，做好这几点，温暖一身~

天气一天天变冷了，很多孩子出门前家长都会让他穿上很多衣物，但即便如此，还有孩子感冒了。那么，在寒冷冬季该怎么给孩子保暖呢？赶紧来了解一下吧。

1.保护脚部

俗语常说“寒从脚起”，人的双脚神经末梢丰富也最为敏感。宝宝睡觉前，可以用热水给宝宝泡脚，这不仅能让孩子有个好的睡眠质量，同时也能减少感冒机率。大家在平时要做好脚部保暖工作，给孩子穿上舒适的保暖鞋。

2.不要捂住口鼻

孩子出门前，父母都会给他们围上围巾，以免小脸被冻。其实，这样做反而会适得其反。经常用围巾，这会影响孩子肺部换气，而且有些围巾与口罩都是纤维制品，对孩子正常呼吸没有任何好处。

3.保护背部

孩子好动贪玩，运动一会就会出汗，而背部是出汗最多的部位。为了散热，孩子就常常会把衣服脱了，此时背部毛孔是完全打开的，被风一吹就容易着凉。因此，大家在平时要做好宝宝背部保暖工作，当宝宝背部出汗时，要及时把汗液擦掉，不要让孩子着急脱衣服。

4.保护小腹

对孩子而言，腹部保暖是很重要的。当孩子肚子着凉，就会出现各种不适，比如肚子痛、拉肚子、消化不良等。有的孩子晚上睡觉时爱踢被子，大家可以让他穿上保护肚子的衣服或是给宝宝使用睡袋，等到孩子长大一点，可以买防踢被，避免腹部着凉。

5.脑袋不要捂

孩子散热有部分也是通过脑袋进行的，但孩子冬天出门前，父母都会给他戴上一顶厚厚的帽子。出去运动一会，孩子就满头大汗，被风一吹就会着凉感冒。这里提醒大家，孩子出门前给他们戴一款纯棉舒适的帽子，适当保暖就行了。

冬季天气变冷，为避免孩子感冒发烧，大家各个方面都非常小心。每次出门都给宝宝穿很多，宝宝新陈代谢快，衣物穿的过多，不仅行动不便，还容易出汗进而受凉感冒。在给孩子穿衣物时，大家可以摸摸他的背部，如果背部温度适宜，就无需额外增添衣服。孩子玩耍出汗后，大家要及时用毛巾擦干或是背部垫上汗巾，保持皮肤干燥。

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