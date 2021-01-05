如何让孩子充满自信？你需要做好这些事

每个孩子都需要有自信心，良好的自信心可以帮助他健康快乐地成长。作为家长，大家一定要保护好孩子的自信心，那么具体该怎么做呢？可以从下面几个方面出发，快来学习一下吧。

1.教孩子合理用钱

现在很多孩子乱花钱，对金钱完全没有概念，大家一定要教会他们合理用零花钱。教会孩子使用零花钱不仅锻炼了孩子的理财能力，还要让孩子懂得了赚钱的不易。同时，可以让孩子通过攒钱这个方式增加自信心，真是一举多得。

2.平时多表扬孩子

孩子们都会在意父母的表扬，获得父母的表扬可以增强自信心。所以，父母在日常生活中该表扬孩子时，一定要就要表扬。比如孩子画了一幅好画，孩子帮着做了家务等，大家都可以表扬他们。

3.试着让孩子自己做选择

父母总认为孩子小，所以平时喜欢帮孩子做选择，但如果你想让孩子成为一个充满自信的孩子，那么就试着让他们自己做决定吧。比如周末去哪里玩？晚餐吃什么？买什么衣服穿等，都可以让孩子自己选择，只要孩子的选择不过分，大家都应该满足。

4.学会欣赏孩子

每个孩子是不同的，但他们都会有各自的优点。作为家长，大家要学会去欣赏自己孩子身上的优点，然后发展孩子身上的优点，让孩子成为更优秀，更自信的人。

5.孩子交友不要过多干涉

孩子们也有自己选择朋友的权利，父母对孩子交友不应管的太多。当然如果孩子交往的朋友经常打架斗殴、逃课，大家就要适当干涉了。

6.不要和同龄孩子进行比较

不少父母喜欢拿自己孩子的缺点和别人家孩子的优点进行比较。这样的做法除了打击孩子，让孩子失去自信心，没有其它好处。

7.孩子提出要求要认真对待

很多父母对待孩子的要求很随性，答应孩子的事结果又做不到。如果父母总是忽视孩子的要求，孩子很容易失望，也容易对父母失去信心。

8.不要嘲笑孩子

小孩子们没有辨别能力，父母的玩笑话他们会当真。如果他们把父母的玩笑当成嘲笑，就会对自己失去信心。因此大家不要和孩子开无聊的玩笑。

9.让孩子拥有好奇心

孩子们对这个世界充满好奇心，有时会做一些探索性的行为。面对这些行为，大家应该多多鼓励。兴趣是最好的老师，有兴趣，有探索，孩子才能成为更好更自信的人。

总之，孩子的自信心需要家长的呵护。如果大家不知道如何保护孩子的自信心，可以看看上文的建议！

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