这些食物孩子很难消化，你却天天给ta吃！

对于妈妈而言，最大的心愿就是宝宝能健康成长，想要宝宝健康，就一定要让他吃好喝好，从食物中摄取全面充足的营养，提高自身体质。但你知道吗？有一些食物并不适合孩子，很难消化，然而很多宝妈却蒙在鼓里，我们一起来了解下：

Δ 螃蟹

螃蟹十分美味，深受人们的喜爱，很多妈妈会买来给宝宝尝尝鲜。但这里要提醒大家，给宝宝吃螃蟹，很容易给身体带来伤害。

螃蟹是一种高蛋白食物，也是一种胆固醇含量较高的食物，宝宝身体机能还没有发育完善，娇弱的脾胃功能无法承受这样的食物。

另外，有的宝宝是过敏体质，如果这类宝宝吃了螃蟹，有可能会身上起风疹或者出现其他过敏反应，情况严重起来可很吓人的！

另外，如果宝宝患有哮喘，大家也不要让他吃螃蟹，否则只会加重病情。

Δ 功能性饮料

功能性饮料是有一定功效的，比如补充体能、增加体力等等。这类饮料给运动量较多，需要补充体力和能量的人群非常合适，比如干体力活的人、运动员等。

但宝宝们并不需要这样的补充，经常喝功能性饮料，有可能会让他的身体素质和心脏功能变差。

Δ 骨头汤

想让宝宝长得好，长得高，一定要给他多补钙。那么，宝宝吃什么可以补钙呢？有人说吃什么补什么，于是不少妈妈就给宝宝喝骨头汤。

但是，骨头汤这种家常汤品并不适合给宝宝饮用。大骨头中的钙无法被人体吸收利用，铁别是小宝宝。宝宝的肠胃发育还不完善，而骨头汤是高钙和高油汤品，宝宝吃了根本消化不了，更别说吸收其中营养成分了。

宝宝除了不能吃以上三种食物外，有一些食物也要谨慎进食。比如，奇异果、芒果等水果中含有致敏成分，有可能导致宝宝出现过敏反应；蜂蜜也不行，有可能被梭状肉毒杆菌芽孢感染；爆米花、皮蛋等食物中含有化工元素，宝宝吃了有可能引发铅中毒。日常生活中，宝宝一定要少吃、不吃这些食物。

√ 话说回来，宝宝冬季到底该怎么吃呢？

针对宝宝的体质特点，育姐为大家准备了一份特殊的食谱：颜色食谱。大家只要根据颜色来选择食材即可，非常简单好用~

白色食材：清肺润燥

中医中认为，白色的食物对肺脏有益。寒冷的冬季，更是需要润燥清肺。代表食材有：

白菜——是一种低热量的蔬菜，含丰富的纤维素，可以润肠通便，清热排毒效果很好。白菜中还含有大量的维生素和水分，可以滋润肌肤，养胃生津、除烦止渴。同时，白菜中的钙含量也很高，能帮助宝宝长个子。

白萝卜——含有大量木质素，会帮助人体提高巨噬细胞的活力，并且有助于排出体内的有害物质。同时也含有丰富的膳食纤维，有助于预防便秘和助消化。要注意的是，六个月以后的宝宝才可以开始吃白萝卜。

此外，银耳、豆腐等白色食物中也含有很高的营养价值，矿物元素丰富，适合冬季食用。

紫黑色：滋养肾脏

宝宝的冬季食谱，怎能少了补肾食物呢？冬季体虚，需要强肾健体，而黑色食材“入肾”，所以不可缺少哦！代表食物有：

黑米、黑豆、黑芝麻、黑木耳——都是滋阴补肾、健脾养肝的好食材，而且还能帮助宝宝补钙，抗氧化能力强，可以增强身体抵抗力。而且有的宝宝容易缺铁，会导致缺铁性贫血，黑色食物能为宝宝补充铁元素，预防贫血出现。

另外，一些紫色的食材，如茄子、葡萄、黑莓等，含有丰富的花青素，对于宝宝提高抵抗力很有帮助。

红黄色：健脾益胃

红黄色的食材颜色鲜艳，很多宝宝都很喜爱，不容易产生拒绝的情绪。同时，这类食材水果类或者根茎类偏多，所以对于助消化、生津润肺、强化脾胃功能很有帮助。代表食材有：

芒果、凤梨、香蕉、橙子、柠檬——水果类，含有丰富的维生素，但是冬季温度低，直接给宝宝吃恐会引起肠胃不适，所以可以选择稍微加热一下。

南瓜、红薯、玉米——粗粮类，可以促进宝宝的肠道蠕动，减少便秘的风险。胡萝卜也是属于这一类哦！

深绿色：滋补强身

绿色食物就更加不用说了，对宝宝的饮食结构非常重要。代表食材有：

菠菜、芹菜、西蓝花、韭菜等深绿色蔬菜——这些蔬菜含有丰富的维生素、叶绿素、花青素、叶黄素等物质，不仅可以促进消化、防止便秘，还能促进宝宝的食欲。

需注意，这些蔬菜烹调前需要先焯水去除草酸，从而避免影响钙铁锌等物质的吸收。

作为父母，我们一定要把好饮食关，避免“病从口入”， 让宝宝健康成长！

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