带娃出游必备小药箱，快来检查下还缺什么！

碰到周末或小长假，很多家长都会带孩子到周边城市游玩一番，增长见识，放松身心。

但因为到了新的地点，孩子们需要适应新的水土，难免会出现一些不适，比较常见的有腹泻、过敏、发烧等等。

因此，小药箱就必须要备好！那么，小药箱里要放哪些药品呢？赶紧来自查：

Δ 眼药：小包装生理盐水+红霉素眼药膏

宝宝经常用手揉眼睛，很容易会患上眼病。如果宝宝眼睛里有黄色分泌物，或者鼻腔干燥破溃，可以给他适当涂抹一些红霉素眼膏，会很有效。

另外，宝宝泡温泉、游泳或者眼中进了异物后，可用生理盐水帮宝宝清洗眼睛，此外还可以用来冲洗皮肤擦伤造成的伤口。

Δ 腹泻和便秘药：开塞露+口服补液盐+益生菌

外出游玩期间，宝宝有可能因水土不服出现腹泻、便秘等症状。宝宝发生腹泻，可以给他服用益生菌冲剂、口服补液盐以补充体内流失的益生菌、电解质和水分。宝宝出现便秘症状时，可以适量使用开塞露，帮助大便顺利排出。

请注意，购买开塞露时要选择专为儿童设计的10毫升装。

Δ 退烧药：布洛芬或对乙酰氨基酚

对于宝宝而言，最安全的儿童退烧药就是布洛芬或对乙酰氨基酚，有几个注意事项要特别说一下：

1.只选一种

不管是布洛芬还是对乙酰氨基酚，大家只要购买一种退烧药就可以了。目前没有相关证据可以证明，交替用药可以有效缓解宝宝发烧带来的不适，而且，药物混用有可能带来吃错药的风险，因此，不建议给宝宝交替用药！

2.按宝宝月龄挑选

3个月以上宝宝可以服用乙酰氨基酚；6个月以上宝宝可以服用布洛芬，要根据宝宝月龄选择合适的退烧药。

Δ 外用消毒杀菌药：纱布和碘伏

宝宝在外玩耍时不小心摔倒跌伤或皮肤擦伤，应先用清水冲洗伤口，接着根据情况使用碘伏消毒，再视情况用纱布将伤口包扎起来。

Δ 皮肤类药物：外用止痒药+过敏药

第一种：外用止痒药：炉甘石洗剂

炉甘石洗剂可以有效缓解痱子和蚊虫叮咬后引起的瘙痒，适合给所有月龄宝宝使用。

第二种：过敏药：氯雷他定或西替利嗪

这两种过敏药可以治疗过敏性鼻炎、过敏性湿疹、食物过敏或药物过敏。宝宝感冒后出现流鼻涕、鼻塞等不适症状，大家也可以用这两种药缓解。

Δ 其他：护臀膏、防晒霜等

如果宝宝还在使用纸尿裤，一定要带上护臀膏，以免宝宝出现尿布疹。如果目的地太阳比较辣的话，大家还要带上宝宝防晒霜，避免孩子娇嫩的皮肤被晒伤。如果夏天带娃出游，还应备好驱蚊液，让宝宝远离蚊虫叮咬。

除了以上这些药品，建议还要带上棉签、创口贴、电子体温计、儿童喂药量器等物。只有做到有备无患，方能带娃开心出游！

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