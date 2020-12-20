会不会早产？已有黑科技能神预测

备孕或刚怀孕的妇女可以通过一种称为PopNatal的无创、自我管理的数字工具，迅速了解自己早产的风险。阿维·帕蒂尔（Avi Patil）博士是女性健康护理创业公司Nixxi的创始人。这家总部位于凤凰城的公司建立在帕蒂尔以前工作过的印第安纳大学医学院的创新技术的基础上。

他说，PopNatal评估是通过移动设备或电脑在线完成的，对大多数患者来说，一般不到15分钟。“PopNatal发现的早产风险比目前的护理标准——基于历史的筛查——高出近10倍。了解早产的机会有助于妇女及其保健提供者指导下一步的怀孕护理。”

数字工具可以在线快速评估早产风险

PopNatal使用创新的聊天机器人界面方便地筛选和高效地收集数据。女性需要在Nixxi的网站上注册，获得PopNatal的访问权。

帕蒂尔说：“大多数女性应该能够在10到15分钟内完成自我评估；不需要血样或任何其他侵入性程序。”

“报告将在72小时内提供给用户指定的医疗机构。报告可供讨论，并为患者创建个性化的护理计划。

“我们鼓励患者与他们的医生讨论他们对早产筛查的兴趣，尽管如果他们选择这样做，他们可以直接从Nixxi订购检测。”

新产品可以定制怀孕护理计划

Nixxi的平台包括第二个产品，PopNatal Insights，它是根据患者的具体病史，向医生提供基于证据的指南和治疗方案的定制报告。

它的目的是作为一个额外的资源，医院应对出生结果和制定一个量身定做的怀孕护理计划。PopNatal Insights目前正处于试用阶段，预计很快就会发布。

帕蒂尔说：“这些指导方针是根据妇女早产的危险因素制定的。”该报告作为一个路线图，指导从妊娠一开始就有危险因素的孕妇的护理。

通过与医生一起审查PopNatal Insights文件，妇女将对可能影响其怀孕的医疗问题以及可采取的减轻这些风险的措施有更深入的了解。”

Nixxi已从IU创新和商业化办公室获得部分技术许可，该办公室将IU的知识产权转化为面向市场的商业化产品和服务。

数字工具有助于评估孕妇的早产风险

Nixxi的技术平台，包括即将推出的血液检测，证实了其对推行人口健康战略以解决和降低早产率的兴趣。

帕蒂尔说：“早产是一个影响社会各阶层的公共卫生问题，包括没有明显危险因素的妇女。”

“Nixxi开发了一个成本效益高的平台，对整个人群进行筛查，并确定早产风险最高的孕妇，使资源能够集中在最需要的人身上。我们的目标是赋予妇女权力，使医疗保健提供者能够实现尽可能健康的怀孕。”

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