如何轻松断奶，建议这几招

众所周知，给宝宝断奶不是件容易事，怎么做才能科学给宝宝断奶呢？快来学习一下吧~

1.戒夜奶

宝宝出生后的前五个月，宝宝吃夜奶可能只是一种习惯而已。但到第六个月时，大家就可以帮助宝宝戒掉夜奶了。建议大家准备一个安抚奶嘴，帮助宝宝轻松戒掉夜奶。日常生活中，大家要帮助宝宝养成好的睡眠习惯，让他能逐渐适应睡个整觉。

2.逐渐减少喂奶次数

给宝宝断奶，大家千万不要采用粗暴的方式。刚开始断奶时，大家可以先从白天减少喂奶次数开始。这个过程要慢慢来，不能一蹴而就。另外，断奶时不要采用隔离式的断奶方式，否则会让宝宝觉得妈妈是在惩罚自己，从而丧失安全感，在心里留下阴影。

3.循序渐进、交叉喂养

大家要明白，给宝宝断奶需要一定时间。断奶时，宝宝和妈妈有不同的感受，在决定断奶后，一定要循序渐进，不可操之过急。母乳和奶粉交替喂养，让宝宝慢慢适应。一开始宝宝不愿意喝奶粉，大家也不要强迫宝宝接受。有些宝宝可能不喜欢奶瓶，大家也要想办法帮助宝宝接受。

4.减少宝宝对妈妈的依赖

在断奶前，大家要减少跟宝宝在一起的时间，可以让家里其他人照顾宝宝。这样让宝宝了解到，其他人也可以很好地照顾自己，逐渐减少对妈妈的依赖。大家千万不要因为着急断奶，就不顾宝宝心理，更不能忽略对宝宝的关心与照顾。

5.准备好配方奶粉

在决定给宝宝断奶前，妈妈要准备好适合宝宝的配方奶粉。母乳喂养次数减少，宝宝所需的营养与喝奶量就要通过奶粉来补充，以免影响宝宝身体健康和正常发育。

下定决心给宝宝断奶后，大家不能因为别的事情而心软，否则会让宝宝和自己都很难受。给宝宝断奶要挑准时间，冬天或是夏天时不适合断奶，宝宝出牙、生病时也不适合断奶哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)