调查发现：疫情停课影响了孩子的心理健康！

Co-SPACE研究的最新报告发现，小学适龄儿童在新冠疫情隔离期间（2020年3月至6月）的心理健康问题有所增加。而且，在停课期间，很多儿童出现了情绪不安、注意力障碍等问题。从7月开始，整个暑假期间以及9月返校后，孩子出现以上这些行为问题的情况有所减少。

新冠疫情隔离期间，孩子的行为表现越来越差

参与调查的家长和看护人报告说，从2020年3月到6月，他们的孩子表现出越来越多的行为困难，包括脾气暴躁、争吵和不做大人要求他们做的事情。他们变得更加烦躁不安，注意力更难集中。不过，家长和护理人员报告说，从7月到10月，这些问题有所减少。从那以后，孩子们很少表现出情绪障碍，例如感到不快乐、担心、固执以及经历与忧虑有关的身体症状。

牛津大学发展临床心理学教授、该研究的共同负责人Cathy Creswell教授说：“我们的研究结果突出了儿童和家庭在新冠封锁期间面临的挑战，当时大多数儿童无法上学。我们很高兴地看到，自从家庭学习的压力减轻后，学习情况总体上有所改善，但我们的研究结果引起了人们对儿童所面临的学校教育持续中断的影响的担忧。低收入家庭儿童的心理健康问题的发生率较高，这也凸显了家庭应对新冠大流行的经济影响而面临的巨大挑战。”

在参与中学阶段的青少年中，父母/护理人员报告的心理健康症状在整个疫情期间更加稳定。研究还强调，在流感大流行期间，有特殊教育需求和/或神经发育差异的儿童以及来自低收入家庭（<16000英镑/年）的儿童表现出持续升高的行为、情绪和不安/注意力困难。

停课直接对年轻人和整个社会造成了不利影响

剑桥大学教育和心理健康心理学教授Gordon Harold说：“停课直接对年轻人和整个社会造成的不利影响。学校为儿童和青年人提供了一个极其重要的论坛，是促进积极心理健康的社会基础设施的重要组成部分，为那些有额外教育需求的人提供支持和资源，保护年轻人和社会免受不良心理健康结果的不利影响。这份报告及时提醒学校、家庭对青少年心理健康的重要性。”

目前已有12300多名家长参加了由牛津大学专家领导的新冠疫情期间父母、青少年和儿童流行病调查。这项研究追踪了儿童和青少年在新冠疫情期间的心理健康状况。调查结果有助于研究人员确定在特定的压力点上，是什么保护儿童和年轻人免受心理健康恶化的影响，以及这一点如何根据儿童和家庭特点而变化。这将有助于确定哪些建议、支持和帮助父母最有用。

至关重要的是，这项研究正在继续收集数据，以确定随着学校重新开放和孩子们重返课堂，这种情况是否发生了变化，以及随后的封锁造成的任何影响。

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