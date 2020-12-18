少时吸烟，寿命会变短！

根据今天发表在《美国心脏协会杂志》上的最新研究，目前，吸烟者因心血管疾病过早死亡的风险是从不吸烟的人近三倍，其中童年时期开始吸烟的人的风险更高。

吸烟年龄越小，患病风险越高

据估计，在美国，吸烟每年仍会导致10万人死于心血管疾病。目前，每天吸烟的人约有2500万，其中500万人在15岁之前就成了经常吸烟的人。

古巴早期的研究发现，儿童时期吸烟与总体上过早死亡的高风险之间存在关联。而新研究要来确定这些发现是否在其他人群中具有普遍性。

“令人惊讶的是，这些研究结果与我们之前的研究和来自世界各地的其他研究结果一致，无论是在吸烟方面的重大风险还是戒烟的健康益处方面，”研究者布莱克·汤姆森（Blake Thomson）说。

“而开始吸烟的年龄是一个经常被忽视的因素，但却十分重要，越早吸烟患心血管疾病过早死亡的风险就越高。然而，戒烟可以大大降低这种风险，并且越早越好。促使人们戒烟仍然是全球最大的健康重点之一。”

少时吸烟和早逝密切相关

研究人员利用1997年至2014年期间收集的数据，从年度美国国家健康访谈调查中，调查了吸烟者和不吸烟者的病史、生活习惯和人口统计。这项研究包括390929名成年人，年龄25至74岁（平均年龄47岁），56%为女性。偶尔吸烟者被排除在研究之外。目前的吸烟者按开始吸烟的年龄分组。

在随访期间，有4479人在75岁之前死于心脏病或中风。在对年龄、教育程度、饮酒量、地域和种族等潜在混杂变量进行调整后，研究人员发现：

1.58%的人从不吸烟；23%的人曾经吸烟；19%的人现在吸烟；

2.在目前吸烟者中，2%的人在10岁之前开始吸烟，19%的人在10至14岁之间开始吸烟；

3.那些在40岁之前戒烟的人，他们因心血管疾病过早死亡的风险降低了90%。

研究发现，在任何年龄段戒烟都有好处，而且戒烟越早越好。分析发现，与从不吸烟的同龄人相比：

1.在15到34岁之间戒烟的吸烟者死于心脏病或中风的风险几乎相同；

2.那些在35岁到44岁之间戒烟的人有大约20%的风险；

3.年龄在54岁之间的人戒烟风险较高，约为60%；

4.那些在55岁到64岁之间戒烟的人死于心脏病或中风的风险高达70%。

5.那些正在吸烟的人死于心脏病或中风的风险接近三倍。

让年轻人戒烟，刻不容缓

汤姆森说：“防止下一代吸烟可以挽救生命，但我们也必须强调，戒烟可以挽救现在和未来的生命。简言之，健康政策应以防止年轻人吸烟为目标，并应向吸烟的人清楚地宣传戒烟的好处，最好是尽可能年轻，并在严重疾病发生之前。”

该协会烟草监管科学中心的联合主任罗丝·玛丽·罗伯逊博士说： “这一数据是在美国电子烟使用爆炸式增长之前得出的，而类似的长期结果也只能通过时间来评估。然而，健康风险已经开始显现，我们知道青少年吸烟是许多人吸烟的前兆，”

汤姆森说，需要更多的研究来更好地阐明儿童期长期吸烟影响心血管风险的机制。未来的研究还应进一步研究早期吸烟与其他原因（如呼吸道疾病和癌症）以及其他人群死亡之间的关系。

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