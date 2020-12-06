产后抑郁找上门，丈夫该怎么帮助她？

对于很多新妈妈而言，生娃后常常需要面对产后抑郁的折磨。在睡眠不足、不会照顾宝宝、体内内分泌改变等因素的作用下，新妈妈会出现剧烈的情绪波动，有可能给自己、宝宝和家人带来伤害。

令人担心的是，有的妈妈过了激素调整期就能很好地适应“妈妈”这一新角色，但有的妈妈可能要很久才能摆脱情绪低落的困扰，甚至有一部分妈妈会终生无法走出产后抑郁的阴影。那么，作为家人，该如何帮助新妈妈摆脱产后抑郁？

面对妈妈产后抑郁，丈夫应该怎么做？

产后抑郁不是不治之症，也不是终生疾病，作为丈夫要给新妈妈更多的关爱和陪伴。以下这几件事，一定要注意：

1.早点回家少一些应酬

对于新妈妈来说，丈夫的陪伴十分重要。特别是丈夫每天准点下班回家，是对“爸爸”这个称呼最好的诠释。新手妈妈面临各种问题和挑战，有很多话需要跟老公诉说，一起分担压力。

如果你一天到晚忙于工作，没有时间陪伴妻子，下班后还要出去应酬，或者回家后只顾玩手机，对妻子不闻不问，会让妻子觉得没有倾诉的人，无法走出产后抑郁的阴霾。

2.多一点担当

一个家庭，并不是谁挣钱多，谁的贡献就大。即使你再有钱，也不能找到一个比亲妈更爱宝宝，更愿意为宝宝成长付出一切的人！大家不要觉得“我出去挣钱压力很大”，妻子为这个家庭的付出并不比你少！所以作为老公，你需要多一点担当，帮助妻子一起育儿。

3.少提疾病话题

产后抑郁也是一种抑郁症，妈妈患上产后抑郁后情绪变得十分敏感。作为丈夫，大家不要跟她提起关于“抑郁”的话题。

4.制造一些小惊喜

妈妈生娃后最需要的就是好好休息。如果大家能跟新妈妈说“今天我负责带娃，你好好休息”，相信她们一定会很高兴很满足。新手妈妈尽管嘴上喊累含辛苦，但心里不会真正放下宝宝不管，所以让她“放假”更多的只是心理上的安慰。

到了七夕、情人节或者结婚纪念日等有特殊意义的日子，建议大家带妻子出门走一走放松身心，帮助其走出产后抑郁。

其实，新受妈妈想要的并不是很多，大家如果把以上四点都做到了，妻子的情绪会好很多，产后抑郁也会很快消失。

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