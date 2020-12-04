孩子将来胖不胖，或能准确预测

根据美国国家药物滥用研究所（NIDA）和其他九个研究所资助的一项研究，伏隔核（NAcc）的微结构差异（大脑中在加工食物和其他奖励刺激中起重要作用的区域）可以预测儿童肥胖症指标会不会增加。

大脑细胞密度差异或许能预示食物引发的炎症过程

今天发表在《国家科学院院刊》上的这篇论文基于青少年大脑认知发展（ABCD）研究的数据。其跟踪近12000名儿童到成年早期，以评估影响个体大脑发育和其他健康结果的因素。这项研究的发现提供了与儿童腰围和体重指数（BMI）有关脑微结构差异的第一个证据。这些微结构差异可能预示着高脂肪食物引发的炎症过程。

NIDA主任Nora D.Volkow博士表示：“我们知道，儿童肥胖是成人肥胖和日后其他不良健康后果的关键预测因素。这些结果扩展了先前的动物研究，揭示了一种恶性循环，即饮食相关的大脑纹状体区域炎症会进一步促进不健康的饮食行为和体重增加。”

研究发现：儿童脑微结构与腰围和体重指数有关系

过去人类影像学研究的证据已经证明了NAcc与成人不健康饮食行为之间的关系。在这项研究中，研究人员利用新的磁共振扩散成像技术来检查大脑中构成纹状体通路的区域细胞结构，以研究年轻人体重的过度增加。

这项研究包括来自5366名ABCD研究参与者的数据，这些参与者的年龄在9至10岁之间，其中2133人进行了一年的随访。受试者的平均腰围，平均每个参与者都增加了2.76厘米。研究人员使用了一种非侵入性的核磁共振技术来显示在NAcc中，一个所谓的细胞密度标志物反映了基线时腰围的差异，并在一年的随访中预测了腰围的增加。

在美国，肥胖影响大约35%的儿童和青少年，并与心理和身体上的负面健康后果以及较高的死亡率有关。肥胖儿童成年后肥胖的可能性是成人的五倍多。青少年体重增加的预测模型，加上对可能影响这一轨迹的因素的了解，将有益于公共健康和个人福祉。

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