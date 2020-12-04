三岁了还尿床，要警惕疾病因素！

孩子尿床，并不少见，但是如果你家宝宝三岁了还在尿床，并且1个月尿床次数在两次以上，就要警惕了，很可能是疾病导致，我们一起来看看：

♦ 孩子为什么会尿床？

孩子睡觉尿床，通常有以下几个原因：

1.排尿意识不敏感

一般来说，儿童遗尿发生在睡眠中。孩子睡觉时尿尿不容易惊醒，主要原因多是孩子劳累过度睡得太沉引发尿床，或是孩子对排尿的感知不敏感。

如果孩子尿床是疲劳过度引起的，只需减少孩子疲劳度，尿床就不会再出现了。

2.膀胱功能发育迟缓

人的尿液储存在膀胱中，如果孩子膀胱功能发育磁环，就不能很好地完成存储尿液的任务。再加上，孩子尿道功能发育不完善或者受到刺激不能完全闭合，无法自主控制膀胱导致尿液从漏出，就容易发生尿急、尿不尽、尿频等现象。

3.不良的排尿习惯

父母没有对孩子排尿进行科学引导，引导方式不正确，或是放任孩子，比如让孩子长时间使用纸尿裤、半夜被喊醒起床尿尿、没有尿意时强迫排尿等情况时，都很容易使孩子对排尿产生恐惧，不利于他养成正确的排尿习惯。

4.神经调节系统发育迟缓

神经调节系统负责控制，如果大脑功能发育迟缓，脊椎初级排尿中枢控制力就会变得很差，很容易导致膀胱、尿道失控，进而出现遗尿现象。

♦ 孩子尿床，这两句话不要说

这是你的错，把它清理干净

许多家长都有良好的意图，但他们都犯了一个错误，就是会对孩子进行严厉的惩罚。父母需要知道，主要受害者是孩子。这是一种无意识的活动，并不是故意的。当家长表现失望或惩罚孩子，这只会加重的问题，使孩子感到苦恼。

别担心，你会从中成长

一些家长完全忽略了这个问题的存在，希望它只会消失。对于这个问题，家长忽略了这对孩子的痛苦和窘迫。这可能让孩子害怕去朋友、亲戚家甚至去幼儿园睡觉，因为他们不想让任何人知道他们湿了床。孩子需要父母的支持和理解，如果父母忽视这个问题，孩子会觉得自己没有一个依靠的人。

♦ 孩子尿床怎么办？

1.睡前让孩子少喝一点水

减少孩子睡前饮水量，特别是不要让他喝太多的饮料，最好让孩子睡觉前上一次厕所。还要注意的是，睡前不要让孩子过于兴奋，以免他睡觉时紧张害怕过度导致尿床。

2.日常饮食科学合理

日常饮食不要放太多食盐，食物过咸会让孩子多喝水、多排尿。同时，不要让孩子吃生冷食物和过甜食物，更不要让他吃辛辣刺激的食物。另外，西瓜、玉米等食物有利尿作用，不要让孩子吃太多。

3.注意观察孩子排尿规律

孩子的排尿时间有一定规律，大家要留意孩子晚上的小便时间。建议大家在孩子排尿前将他喊醒，让他去厕所尿尿。不要强迫孩子排尿，用温和的方式将他唤醒，使其慢慢养成定时排尿的好习惯。

4.使用药物治疗

如果孩子遗尿是疾病引起的，大家要在医生的指导下对孩子进行药物治疗。刚开始往往是用针灸、按摩等方式纠正，如果没有效果再使用药物治疗。

孩子尿床和疾病、不良的排尿习惯有关，要正确区分是疾病问题还是习惯问题，如果是疾病造成的，应及时治疗。

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