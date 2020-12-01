水果这样挑，就能远离妊娠高血糖！

进入孕中期后，准妈妈们可就在吃上面卯足了劲，既要吃得好，吸收到营养，又要吃得健康，能够稳定住血糖和血压。

就拿平常吃的水果来说吧，有的准妈妈尽量挑不甜的吃，但万万没想到血糖还是超标了，这到底是怎么肥四？

♥ 水果含有多少糖，嘴巴是尝不出来的

事实上，水果有多少糖分和热量靠嘴巴是尝不出来的，要看它有哪几种糖，以及每种糖各占多少比例，另外还要根据升糖指数、含糖量和含水量的比例等多个方面进行判断。

水果中除了常见的蔗糖、葡萄糖、果糖外，还可能含有淀粉这种“隐形糖”。淀粉没有味道，入口后接触唾液淀粉酶就会转换为糖分。

因此，像西瓜这样的水果尽管很甜，但含糖量只有6.2%。因为西瓜中含有较多果糖，所以吃起来很甜，被很多人误以为含糖量过高。但与同等重量的香蕉相比，西瓜的含糖量就低多了，但从升糖指数而言，西瓜又比香蕉高出一大截。

♥ 揭秘水果家族的那点事



1.最友善的水果：草莓、杏儿、西瓜

这三种水果吃起来很甜，但热量并不高，real善良，非常适合准妈妈食用。不过，吃这些水果一定要适量，不要贪吃哦~

2.最会骗人的水果：火龙果、百香果、猕猴桃

很多人都不知道，这几种酸味水果的碳水化合物的含量其实并不低！而且哦，像山楂这种水果含糖量能高达20%，而且每100克含有95千卡的热量，是西瓜的2.5倍！

3.最真诚的水果：荔枝、枣儿、榴莲

这三种水果很实在了，它们吃起来甜，含糖量也高，完全没有欺骗味蕾的意思。除了这三种外，柿子、甘蔗、香蕉、芒果、菠萝、菠萝蜜以及熟透了的樱桃，都属于这一类。

如果你的体重已经超标，这些水果还是少吃或是不吃为好。

♥ 准妈妈每天吃多少水果好？

根据《中国居民膳食指南》的建议，孕妇每天吃200-400g水果，并且水果最好分成两份来吃，不要一次吃太多。

每份水果可以是两个小型水果（比如桃子、无花果、李子等），也可以是一个中型水果（比如苹果、橙子、大桃子等），或者是半个大型水果（比如橙子等）。

如果用葡萄、西瓜、菠萝等水果做成沙拉，在不加沙拉酱的情况下，建议每次吃半碗左右（要用小碗，不要用大碗）。

♥ 准妈妈什么时候吃水果好？

建议大家在两餐之间吃水果，把它当成加餐。这样吃水果，就能很好地控制好孕期血糖。如果忘记吃水果，消化功能好的准妈妈可以在饭前少吃一些水果，这样有助于放慢进餐速度；消化功能一般的准妈妈吃完水果不要立刻吃饭哦~

有的准妈妈认为，我孕期体重管理得很好，血糖也不高，是不是可以随意吃？并非如此，有的胎宝宝吸收能力很强的，100来斤的准妈妈也有可能生出七八斤的胖宝宝，因此一定要保持健康饮食！

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