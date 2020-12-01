新发现！肠道免疫力或始于子宫

肠道微生物群是细菌、真菌和其他微生物的复杂、密集的混合物，对人类健康起着不可或缺的作用。耶鲁大学的一项新研究揭示了微生物群形成的时间以及多早就开始提供这种益处。

耶鲁大学的科学家首次报告肠道微生物组的成分开始在子宫内成熟，比以前已知的要早得多。他们怀疑，他们在早期发现的细菌副产品是通过胎盘从母体转移到婴儿身上的。

子宫内免疫细胞是如何成熟的

多年来，儿科和产科、妇科和生殖科学的助理教授莉莎·康尼科娃（Liza Konnikova）博士和她的团队一直在研究人类胃肠道的免疫系统发育。在他们早期的研究中，他们发现了子宫内胎儿成熟的适应性免疫细胞的证据。

“这让我们不禁要问：这些免疫细胞是如何成熟的？”康尼科娃说。

这篇新论文提供了第一条线索。科学家们研究了31份来自人类三个不同发育阶段的肠道样本：胎儿期、婴儿期和儿童后期。令他们惊讶的是，他们在所有的样本中都发现了细菌的副产品，这表明微生物成分可能在分娩前就存在。

虽然还不确定这些细菌衍生的代谢物是否通过胎盘转移到胎儿身上，但康尼科娃说这似乎是可能的。在胎儿样本中，他们检测到大量的食物代谢物，包括维生素B1和B5，它们很可能来自母亲的产前维生素。

康尼科娃说，这种转移母体微生物以支持胎儿生长将具有重要的进化价值。

母亲是否会传递这种免疫系统的支持

她说：“接触细菌的副产品会让你的免疫系统接受‘好细菌’或有益细菌的教育。当婴儿接触到这些细菌时，他们不会产生炎症风暴。”

她和她的团队已经在进行一项后续研究，以确定母亲是否会传递这种免疫系统的支持。

与此同时，康尼科娃说，发现胎儿含有一个强大的细菌代谢组（一整套代谢物），这一发现可能表明疫苗在子宫内接种的可能性以及其他好处。“我们知道有些婴儿对疫苗没有反应”她补充道，如果母亲提供了增强婴儿免疫力所需的细菌，那么也可能有机会建立自己的微生物群，为成长中的婴儿提供更好的免疫力。

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