产后释疑，解决你最想问的问题

终于把孩子生了！在开心之余，新妈妈也要照顾好自己，尤其是在月子期间。相信很多妈妈对于这个关键期有不少疑问，今天我们就来为大家解惑：

产后何时可以下床走动？

很多新妈妈生娃孩子后，整天都卧床休息。这种做法是错误的。长时间卧床休息，情绪食欲都会受到不同程度的影响，容易出现便秘或是下肢静脉血栓，不仅如此，长时间卧床休息，还不利于子宫、恶露的排出。

如果是顺产的话，在回到病房后第二天就可以下床走动了。剖腹产妈妈待导尿管拔除后就可以下床活动了。有侧切或是撕裂伤的妈妈应根据自身情况适当选择下床活动。

生完宝宝后背怎么办？

孕期很多人会感觉到后背疼痛，分娩后这种疼痛感也不会立马消失。建议在分娩后的42天内，新妈还是要保护好自己的背部。月子期间，要照顾宝宝，难免会抱宝宝，给孩子喂奶。这些动作都需要弯腰，给背部肌肉带来不小的压力。因此，在抱孩子时，可以先弯曲膝盖然后直立抱起孩子，这能减少弯腰姿势，减少背部疼痛感。此外不要做重活，以免伤害到腰部。

还可以穿高跟鞋吗？

生完孩子后，不建议新妈妈立即穿高跟鞋。虽然已经卸货，但是身体还没有完全恢复，也没有完全适应，建议还是先穿平底鞋，等到身体完全恢复后，再穿高跟鞋。

月子期间，建议要尽可能少做家务，保护好背部，保证睡眠充足，合理饮食与运动，才能尽快康复

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