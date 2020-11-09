过敏儿可以和宠物生活吗？听听专家的看法

对于养宠物的家庭来说，如果自家宝宝是个过敏儿，就会比较纠结。毕竟过敏的孩子往往会对“毛茸茸”的东西敏感。那么宠物和宝宝是否可以兼得？我们能不能在不牺牲孩子健康的前提下安全地养宠物呢？今天我们来听听专家是怎么说的：

宠物是许多家庭的重要组成部分。但在大多数情况下，家长是有能力在保护孩子安全的同时养好宠物的。

什么原因会导致宠物过敏

当人的免疫系统对外来物质产生反应时，就会发生过敏。宠物过敏通常是由接触宠物的尿液或唾液引起的。这些过敏也可能是由皮屑引起的，皮屑是动物脱落的死皮片。皮屑是一个特别的问题，因为它很小，即使是最轻微的空气循环，它也能在空气中长时间停留。皮屑容易在软垫家具中积聚，并粘在衣服上。

过敏的一般症状

对宠物过敏的人来说，接触这些过敏原会导致各种症状。最常见的症状包括打喷嚏、流鼻涕、眼睛发痒、发红或流泪、鼻塞。在孩子身上，你可能会看到经常摩擦鼻子。对于那些有哮喘病史的人，症状也可能包括咳嗽、气喘、胸闷或气短。有些人的皮肤症状可能以皮肤瘙痒、荨麻疹或湿疹的形式出现。

家有宠物，如何帮助孩子减少过敏？

为了减少宠物过敏的影响，重要的第一步是鼓励孩子在抚摸宠物后洗手，以减少过敏原对眼睛或鼻子的接触。另一个关键的组成部分是在你的家里至少有一个地方是没有皮屑的。最好不要把宠物放在你孩子的卧室里，因为孩子可能每天至少在那里待8个小时。

除了实施环境上的改变，你还可以尝试非处方的补救措施。一些非处方药，如抗组胺药和鼻用皮质类固醇，可以缓解过敏症状。例如，口服抗组胺药通过减少组胺（过敏反应的主要介质）的产生来缓解瘙痒、打喷嚏和流鼻涕。鼻用皮质类固醇喷雾剂可以减轻鼻肿胀、打喷嚏和鼻塞。对于更持久的症状，可以在医生指导下使用处方药，如孟鲁司特或顺铂，也可能有帮助。

如果病情加重，请立即就医

但如果孩子的症状恶化，就一定要带孩子去看过敏专科医生，讨论是否需要进行过敏测试和注射。

过敏注射是免疫治疗的一种形式，包括接受小剂量的过敏原。最初每周注射一次，过敏原的浓度在三到六个月内逐渐增加到维持剂量。然后每月进行三到五年的维护保养。过敏注射是通过降低身体免疫系统对过敏原的敏感性来减轻症状。

抗过敏药物和环境变化的结合通常可以帮助控制宠物过敏，这样就没有必要将宠物“赶出”家中。在几乎所有的情况下，宠物给孩子们带来的身体和情感上的好处远远超过了过敏可能引起的问题。

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