让孩子远离抑郁症，这些建议你值得拥有

美国研究表明，不懂分辨负面情绪的年轻人，在面对压力时更容易患上抑郁症。情绪虽然是主观感受，但不会随着人的掩饰而消失，只是被埋在内心深处，遇到个出发点就有可能引发负面情绪，引发抑郁症。所以想要孩子远离抑郁症，就让孩子学会管理自己的负面情绪。

1.学会接受孩子消极情绪

当孩子有消极情绪时，不要去怀疑去贬低孩子，更不要否认或是压制孩子，家长应该帮助孩子学会接受并识别消极情绪是哪种，然后教会孩子怎么去处理。

2.给情绪贴上标签

想要孩子管理好自己的情绪，就要他们分辨出自己的情绪，能给每个情绪贴上正确的标签，一开始家长可以帮助孩子指出情绪，比如失望、自豪、孤独等。然后家长就要帮助孩子丰富自己的情绪词库，孩子识别的情绪越多，越能清楚表达出自己的情绪，这就是处理情绪的开始。

3.锻炼孩子处理情绪的能力

孩子发脾气父母就会立即降火。如果想要孩子了解消极情绪所带来的不好影响，那么就不要急着让情绪消失，尽可能让孩子去感受去识别，让其自己去控制情绪平复下来，每一次的平复就是对自己的一次锻炼。家长在这个时候要保持中性态度，会帮孩子更好地平复情绪。

4.学会对自己的情绪负责

家长在叫孩子对自己行为情绪负责的同时，也要对自己的情绪负责。家长要尽量少说否定的话，当心情不好时，告诉孩子等到心情好时，再跟他玩。这样孩子在心情不好时，他也能自己冷静一会。

5.找到合适的处理方法

平时，家长没事的时候可以教孩子或是帮助孩子找到合适的处理情绪方法。比如转移法（比如做运动，看风景或是听听音乐）；宣泄法（打沙发打枕头，撕纸），镇静法（数数、深呼吸），倾诉法（找人聊天、写日记、随便画画。）

6.回忆以前的事情

将每天发生的好事都一一记录下来，当孩子情绪低落时，把这个记录本拿出来给孩子看看，让孩子感受到之前的好心情。或者孩子每天晚上睡觉或是有时间时，让孩子自己去整理好的事情，这能很好的锻炼孩子转念的能力。

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