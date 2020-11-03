如果你有子宫内膜异位症，好好看看这篇，跟生孩子有关！

来自RUDN大学的一组医生研究了子宫内膜异位症对妊娠和分娩影响的现有研究数据，并提出了减少这种情况下妇女的产科并发症的方法。研究结果发表在《母婴医学杂志》上。

了解子宫内膜异位症

子宫内膜异位症是子宫腔外良性组织（形态和功能与子宫内膜相似）生长的病理过程。

在经前期，子宫内膜变厚，如果卵子没有受精，它就会脱落，并随着月经从宫腔内排出。

这个过程在健康女性中几乎是无痛的，但在子宫内膜异位症患者中，会伴随着周围组织的炎症。

这类患者患有慢性盆腔疼痛、月经来潮、性交疼痛，常伴有不孕症。10%-15%的育龄妇女患有子宫内膜异位症，30%-40%的育龄妇女有分娩并发症。

早期相关研究不足

尽管子宫内膜异位症如此普遍，但跟其有关产科并发症还没有得到适当的研究。来自RUDN大学的一组医生和他们的意大利同事研究了早期工作的数据，并提出了预防这种疾病的产科并发症的方法。

“早期的研究集中在影响子宫内膜异位症妇女妊娠过程的生物学因素上。我们知道，子宫内膜异位症患者可能会经历流产、早产或其他由于子宫内膜免疫和内分泌紊乱而引起的并发症。

然而，产科并发症的发生机制至今仍未完全阐明。这就是为什么我们进行了一个系统的文献回顾，研究子宫内膜异位症对妊娠的影响，考虑到治疗和受孕方法，以及病理过程的分期和局限性等因素。我们还提出了预防子宫内膜异位症患者产科并发症的方法。”AnnaV.Borisova博士说到。

有哪些改善预防措施

研究小组分析了早期研究的结果，考虑了每种可能的并发症：早产、妊娠高血压并发症、胎盘异常、剖宫产风险、胎儿体重不足和死产。根据研究结果，研究小组提出了几种改善妊娠预后的方法。

1.腹腔镜是其中之一。腹腔镜是一种现代的外科手术方法，它允许医生使用特殊的内窥镜设备来破坏腹膜和盆腔器官之间的粘连。这有助于对抗不孕症，减少子宫内膜异位症患者的不适和疼痛。

2.根据研究小组的说法，受孕的方法应该根据疾病的情况来选择。子宫内膜异位症晚期患者建议接受激素治疗，术后妇女接受体外受精-胚胎移植（IVF/ET）。

3.研究小组建议所有诊断为子宫内膜异位症的患者在受孕前应提前服用400微克叶酸，以降低早产和胎儿脊柱裂导致无脑儿（胎儿没有大脑半球和颅骨的致命发育缺陷）的风险。

“不同研究的结果是有争议的：其中一些研究没有考虑到伴随的激素治疗；还有一些研究有方法上的局限性。然而，我们设法对子宫内膜异位症患者所有可能的并发症形成了一个相当清晰的图景，建立了因果关系，并确定了需要进一步讨论的问题，”RUDN大学妇产科系妇产科学助理教授RomeoKonnon博士补充道。

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