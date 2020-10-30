缺铁不容小觑，会铅中毒！如何帮宝贝预防

婴儿出生时体内含有约0.5克铁，而健康的青少年体内为5.0克。铁的这种900％的增加来自孩子所吃食物或所摄取的维生素中的铁。在整个童年时期，铁的稳定供应能使孩子制造健康的红血球，从而为生命、健康和成长提供所需的氧气。但是现实生活中，有不少孩子陷入贫血的烦恼中，我们今天就来好好说说这个问题。

了解儿童贫血

儿童贫血的最常见原因是铁的供应不足。铁是人体制造红血球所需的矿物质，缺乏铁的儿童会产生小的、苍白的无效红细胞。

哪些儿童容易缺铁

如果儿童不吃足够的含铁食物，失去过多的铁（通过流血）或增加对新的红细胞的需求（如快速生长时期），就会患上铁缺乏性贫血。因此，铁缺乏性贫血最常见于婴儿和青少年（尤其是少女）。

缺铁的原因

1.对于儿童来说，喝太多牛奶也会导致铁缺乏，建议一天不要超过950ml，它会影响铁的吸收。

2.食物过敏还会通过粪便中的铁流失而导致铁缺乏症。

注意，铁缺乏的孩子比同龄人更容易发生铅中毒！

缺铁的症状

在大多数儿童中，贫血永远不会严重到足以引起明显症状的程度，但仍会减慢认知发展。铁缺乏症（即使轻度也不会引起贫血）会导致注意力下降，灵活性和学习能力下降。

轻度至中度缺铁性贫血常见表现为易怒和疲劳。眼睛的白色部分会呈现蓝色。这类孩子可能显得苍白。

长期或严重的贫血可引起明显的烦躁，食欲下降，生长减慢，舌头肿胀，指甲扁平。口角可能有刺激性的溃疡。在非常严重的情况下，儿童甚至会陷入心力衰竭。

孩子缺铁会传染吗？

不会。

缺铁一般会持续多长时间？

铁缺乏症一直持续到摄入的新铁补充人体的铁储备为止。经过适当的治疗，这通常需要一到三个月的时间。

如何诊断？

大多数儿童在6至18个月大时进行血液检查以寻找贫血。血液检查很重要，因为它可以在出现任何症状之前识别出贫血。

孩子缺铁，怎么办？

一般来说，可以食补，但如果发生严重的贫血，或者饮食不起作用，则可能需要补充铁剂。

当铁剂与果汁一起服用时，通常可以更好地耐受和吸收。但可能会使牙齿变黑。此外，铁剂可以使粪便变黑并导致便秘。

如果贫血对治疗的反应不如预期，则应进行其他检查以确认问题是不是铁缺乏症。例如，铅中毒和地中海贫血也可导致贫血和红细胞减少。

如何避免缺铁？

改善孩子的饮食习惯是预防和治疗铁缺乏症的最重要方法。许多食物都是铁的良好来源：

一级补铁食品：金枪鱼，燕麦片，杏子，葡萄干，菠菜，羽衣甘蓝，蔬菜。

二级补铁食品：鸡蛋，肉，鱼，鸡，大豆，花生酱，豌豆，小扁豆，糖蜜。

三级补铁食品：母乳（孩子很容易吸收铁），加铁的婴儿谷物，其他铁强化谷物，肝脏。

接受母乳喂养的儿童其肠道吸收各种来源铁的效率要高两到三倍。维生素C或维生素C的食物（例如橙汁）与铁一同服用，也有助于身体吸收铁。

此外，用铁锅烹饪以及服用含铁的复合维生素也可有所帮助。

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