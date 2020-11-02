尴尬！生娃时臭屁不断，只因产前吃了……

有研究证实，在生产的时候，产妇消耗的体力相当于跑了一万米，为此在生产之前，医生都会提醒产妇吃点东西，这样才能有足够的力气把宝宝生出来。不过临产前吃什么还是有些讲究的，否则在生产的时候，很容易闹出一些尴尬~

产前吃了烤红薯，生产时尴尬到爆

小区的A妈妈分享过一件非常尴尬的事：

孕产期还没到，肚子就有了动静，全家人急急忙忙把A送到了医院。A听朋友说，生宝宝前一定要多吃一些，这样才能有体力把娃生出来。于是A就让老公去买吃的，并且特意制定馋了许久的烤红薯。

吃饱了之后，A被推进了产室，经过漫长且痛苦的开指过程，分娩正式开始了。然而就在A用力的过程中，一件尴尬的事情才出现了，自己竟然放屁了！更可怕的是，随着屁还有便便跟了出来。虽然医生习以为常，但是看到他们掩鼻皱眉的样子，A恨不得找个地缝躲起来。

所幸虽然非常尴尬，但是A还是顺利地把孩子生了出来。在恢复体力后，A也是赶紧让老公买了点小礼品，向医护人员表达了感谢和歉意。对此A表示，虽然医生都表示这很正常，但是她自己还是会尴尬一辈子。

产前补充体力，这些食物不能选

相信看到A妈妈的尴尬经历，不少临产准妈妈也非常担心，自己也会闹出类似的事情。所以今天就给大家避避雷：

1.高纤维食物

高纤维食物向来是营养专家推荐的，这是因为纤维素不仅可以促进肠胃蠕动，还不容易被人体分解吸收，简单来说就是减肥又防便秘。然而如果产妇吃了太多高纤维食物，那么在生产的时候就可能出现喷便便的情况，真的是“医默女泪”。

常见的高纤维食物：红薯、西红柿、火龙果、麦片等等。

2.易胀气食物

人每天都会放屁，平常可以偷偷释放，以免尴尬；而在生产的时候，根本无处可藏，如果频繁放屁、臭味满屋，那么真的是“献丑”了。所以在产前，一定要少吃容易产屁的食物，减少分娩室放屁的概率。

常见的产屁食物：土豆、黄豆、番薯、洋葱、萝卜、莲藕等等。

3.刺激性食物

这类食物对肠道有着不小的刺激性，很可能导致腹泻的情况，在生娃的时候肚子疼、窜稀，那个画面真的不敢看。所以在产前，千万不要吃生冷、辛辣的食物。

常见的刺激性食物：刺身、韭菜、辣椒、花椒、胡椒、大蒜等等。

产前补充体力，这些食物最适合

上面说了不推荐的，那么接下来就要和大家说说适合的。因为生产时主要消耗的是体力，所以选择高能量的食物最适合。

1.碳水类

碳水类食物大多比较容易消化，且可以提供大量的能量。而碳水类食物大多就是主食，比如馒头、饺子、面包、饼干等等。这里不推荐米饭、面条，主要是吃起来不太方便，当然如果产妇非常想吃，也是可以选择的。

2.能量类

能量类食物则是更直接，可以直接供能，比如巧克力、能量饮料（比如红牛）、鸡蛋、鱼虾等等，产前吃一些可以让分娩更顺利。接受不了能量饮料味道的，可以选择葡萄糖水、红糖水。

3.粥类

生产的时候，不仅消耗体力，还会失去不少水分，所以在补充能量的时候，还可以补充一些水分。而粥既可以补充能力也可以补水，所以也是非常好的选择。

Tips：需要提醒的是，虽然说要吃饱吃好，但是也要注意进食量，吃撑了会给肠胃带来负担，不方便分娩的时候用劲，一般来说七八分饱即可。另外对于生产也不用过于紧张，要相信医生可以给自己周到的帮助。另外告诉大家一个好消息，在等待开指的时候，可以把手机带进去，所以记得提前给手机充满电，这样就能通过刷手机来缓解缓解开指的痛苦。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)