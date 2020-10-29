为人父母，如何应对可怕的叛逆期

每个孩子都会经历叛逆期，面对孩子叛逆，很多家长总是精疲力竭，不知道该怎么教育引导孩子。其实孩子叛逆是很常见的，今天这篇文章主要针对的是刚入学孩子的叛逆问题。其实，只要家长做到这几点，就能很好应对。

1.不责骂孩子

孩子上学后面对陌生环境，一时间难以适应，往往会有不好的情绪，变得叛逆也很正常。这时候如果家长责骂孩子，只会产生负面情绪，孩子会变得更加叛逆。家长应多些宽容与理解，做好引导教育作用，千万不要责骂孩子。

2.多给孩子关心与爱

孩子第一次入学，面对陌生的环境，肯定会有不好的情绪，也会遇到困难与麻烦。家长千万不要认为把孩子送到学校就可以了，此阶段，家长应多给孩子些关爱与关心。孩子因为不知道如何表达，只能用叛逆来表达自己的心情与想法，家长应主动询问，认真听孩子的想法，给予关爱与鼓励。

3.多跟老师进行沟通

孩子叛逆表现场所除了家里，就是学校，因此家长在平时也要多跟老师进行沟通，这样可以及时掌握孩子的叛逆的原因以及行为，家长与老师也要做好引导与教育开展，孩子也能安然度过叛逆期。

4.给孩子处理权

孩子在上学后，很多事情都愿意自己去尝试，根据自己的判断去解决问题，找存在感。但如果这时候家长干预得太多，就会影响孩子发展。建议家长适当放手，在安全前提下，让孩子自己去解决事情。家长可以在旁边适当引导，让他们自己做决定，这可以很好地降低你跟叛叛逆期孩子之间的矛盾与冲突点。

孩子进入叛逆期后，家长不可盲目责骂或是批评孩子，要学会站在孩子的角度去看待问题，用平常心去对待孩子，这样就能很好地理解孩子。教育孩子时，家长要跟孩子处在平等位置，静下心与孩子进行交流，寻找孩子叛逆的原因，适当加以引导，这样孩子才能安然度过叛逆期。

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