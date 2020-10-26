关于产后42天，你必须知道的五个禁忌

产后42天是女性恢复的关键期，因为刚刚生产完，身体还很虚弱，抵抗力低，如果不多加注意，就容易被疾病侵袭。因此在这段时间内，新妈需要格外伤心，尤其是以下这些禁忌，千万不能碰：

产后42天，应注意这些禁忌

1.不可同房

子宫恢复到正常大小一般需要42天左右的时间，若此阶段同房，很容易造成细菌侵袭引发感染，对子宫甚至整个身体伤害非常大。因此，在产后42天内不要同房。

2.不要只躺不动

有的新妈妈生完孩子后就躺着不动，其实产后在注意休息的同时也要适当运动，这样才能促进肠胃蠕动以及恶露的排出。但也不能运动过量，如果运动过量，易引发月子病，比如经常性的腰酸背痛。

3.不要着凉

由于自身身体还比较虚弱，抵抗力下降，着凉的话就会引发感冒、患上风湿关节痛等等，因此在月子期间，建议各位不要碰凉水，寒凉食物，以免影响身体恢复。如果是母乳喂养，盲目碰寒凉食品，还会影响奶水，伤害宝宝肠胃功能，甚至造成宝宝患病。

4.鸡蛋不要吃过量

为补充营养，有的老人每天都会产妇吃上好几个鸡蛋。鸡蛋营养价值虽高但也要适量，吃太多，会增加肝脏负担以及发胖。每天吃1-2个就可以了。

5.不要刻意减肥

为了让身材尽快恢复，部分新妈会下意识地控制饮食来减肥。这是不科学的。产后身体恢复需要营养支持，若此时摄入营养不足，影响自身健康，同时也会影响BB健康。

这些月子期“禁忌”都是假的！

1.不能吃蔬果

生冷食物不可以碰，蔬菜水果可以吃呀！如果长时间不吃蔬果，身体所需的营养元素得不到补充，很容易引发便秘。因此要合理摄入新鲜的蔬果（非寒性），如果怕冷，可以放在热水中泡泡再食用。

2.不可吹空调

有些新妈坐月子是在夏季。夏季天气炎热，但由于有些老人认为不能吹风，门窗紧闭，还不开电风扇或者空调，室内空气不流通，引发细菌滋生，新妈容易生病。因此，开窗换气是非常有必要的，必要时需要开空调风扇降温，只要风不对着妈妈及宝宝吹就行。

3.不可以洗头洗澡

有人认为产妇不能着凉，所以月子期间不可以洗澡洗头。这是不科学的。只要保持室内温度合理，新妈妈依然可以洗头洗澡，建议听从医生的建议。

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