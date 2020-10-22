这种夸奖很机智，做父母的都要学学！

现在很多家长喜欢用夸奖式教育，但夸奖式教育用得好则好，用得不好则适得其反。那么家长们该怎么夸奖孩子呢？下面就带你们看看机智的夸奖方法：

这样夸孩子，可以让他更优秀

夸奖要落实到实处

夸奖孩子一定不能浮夸，一定要落实到实处。比如孩子如果帮家长做了家务，那么家长可以夸孩子家务做得好；孩子如果帮家长照顾弟弟妹妹，那么可以夸孩子懂事，知道照顾人；孩子如果对家长嘘寒问暖，那么可以夸孩子有孝心。总之，夸孩子的时候不能用笼统的语言，需要用实际的语言，落实到实处。

不夸聪明，夸孩子努力

很多家长夸孩子时，喜欢用“聪明”两个字。如果孩子经常受到这样的夸奖，时间久了他们就会骄傲自满，就不会努力上进。另外，这样的孩子一旦失败可能会受到很大的打击，因为他们怕别人说他们不聪明。所以与其夸孩子聪明，不如夸孩子努力。

夸奖要真心

家长夸奖孩子一定要真心，不可敷衍。家长要放下手上的家务活，放下手头的工作，认真的夸孩子，甚至还可以给他们一个拥抱，一个亲吻。

这些夸奖方式不可取

对比式夸奖

家长在夸奖孩子时，千万不要采取和其他孩子对比的方式。家长夸孩子时，只让孩子自己和自己比，可以说：“你画得比上次好。”

敷衍式夸赞

有些家长夸奖孩子时，边工作或者边玩手机边看电视，心不在焉，敷衍了事。如果家长们以这样的方式夸奖孩子，孩子们会感觉到失落。

什么都夸

一些家长认为夸奖孩子是好事，所以无论孩子做了什么事，家长都要夸奖一番。这样很容易让孩子养成自恋的性格，不利于孩子日后的成长。

作为家长我们都希望孩子优秀，我们也希望通过夸奖的方式让孩子变得更加优秀。但是夸奖孩子要讲究方式，家长们都要了解好。

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