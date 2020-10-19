关于备孕期禁忌，一次说清！

女性在备孕期有很多注意事项，为了宝宝的健康，大家一定要掌握好分寸。那么备孕期，女性哪些事情不该做呢？下面我们就一起来盘点备孕禁忌：

1.只吃素，不吃荤

有些女性害怕体重过重所以即使是备孕期也十分忌口，只吃素，不吃或少吃荤。但是有研究表明，备孕期如果女性只吃素，那么会影响女性排卵的质量，甚至会导致女性停止排卵。所以备孕期一定要合理饮食，荤素搭配，如果只吃素会降低受孕率。

2.喜欢宅，不运动

很多女性不喜欢运动，但是如果是处于备孕期，则要改变自己的心态，改变自己的习惯，要运动起来。因为长期坐着不运动，不利身体健康，还可能导致输卵管不通，不利备孕。有专家表示，如果女性处于备孕期，最好半个小时左右就动一动，运动时间可以稍微短些，但一定要动。

3.穿紧身的衣服

紧身衣服确实会让女性身材更加曼妙，但备孕期却不适合穿紧身衣。因为紧身衣会对女性的输卵管和子宫周围产生压力，长期穿紧身衣可能导致女性出现子宫内膜异位问题，导致受孕困难。

4.经常清洗阴道

如果备孕女性经常冲洗阴道，出现盆腔炎和输卵管炎的概率会增加，这样即使受孕，出现宫外孕的可能性也会增加。私处只要用水简单清洗外阴就好，没必要去清洗引导。

5.洞房次数刻意减少

很多人以为备孕期洞房次数应该减少，因为这样夫妻双方可以有更多精力养好身体。其实，洞房次数如果减少了，那么精子在睾丸存留时间过长，可能老化，这样受孕的几率反而会降低。所以备孕期没必要特意减少同房次数，一般来说一周同房两次左右最适宜。

6.过度减肥

备孕期如果过度减肥，可能导致女性出现不排卵的现象，还会削弱备孕女性的体质，不利受孕。

备孕女性需要注意的事情比较多，特别是以上提到的一些事情尽量不要去做。当然备孕是男女双方的事情，女性备孕期需要注意，男性也不可懈怠哦！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)