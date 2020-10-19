“吹爆”的有机蔬菜，真的有那么神吗？

在给宝宝买东西的时候，爸爸妈妈们都愿意“不惜血本”给他们买最好的，尤其是在吃的方面，往往会选择营养好安全性高的，哪怕贵点也无所谓。就比如近年来特别火的有机蔬菜，已经成为不少宝宝的必备口粮了。

健康饮食确实需要家长关注的事情，尤其是抵抗力、消化力双低的宝宝们，更是要多加重视。就比如有很多家长，会选择给宝宝买有机蔬菜，虽然价格比较高，但是贵的就是好的啊，肯定没农药，营养价值也高。但是，真的如大家所想吗？

其实，有机没那么神！

1.有机也可能用农药！

相信不少人都觉得，有机产品肯定不会用化肥农药，所以清洗的时候不会太用心。但根据我国规定，有机蔬菜也可能使用农药，只不过不可以用人工合成的，而是用植物源和动物源的杀菌、虫剂天然除虫菌素等，或者是矿物来源的杀真菌、杀虫剂石灰水等。尽管这些都算是天然的，但是也有一定的毒性和残留，如果不洗干净就吃，难免会给孩子带来一些负面影响。

2.有机的会更有营养？

有机产品更贵，是不是营养价值更高一些呢？其实不然。英国的食品标准局（FSA）发表过相应的研究报告，表示有机的水果蔬菜和常规食品营养价值基本无异。那为啥这么贵呢？

答案是有机产品数量太少了。因为不能随便用化肥农药，所以难以大批量生产，相应的生产成本更高。说白了就是有机产品需要消耗更多的人力物力，所以价格更高，和营养含量没太大关系。

3.自家种的就是有机？

有不少家庭都有个住在农村的奶奶或者婆婆，然后会把自己种的菜送过来给孙子孙女吃，自己种的不用农药化肥，只用天然肥料，这肯定是有机了吧！这其实是小看有机了。

有机产品对生态环境有非常严苛的要求，土壤必须是没有经过污染的（这类土地很少），农家肥也要经过科学处理才能使用。而自家种的菜，土壤很可能已经被污染了，而且使用自家畜禽粪，没有经过专业地处理，粪里残留的细菌寄生虫很容易污染蔬菜。

4.绿色食品等于有机？

这里要科普一下，绿色食品和有机食品是两个概念，目前根据食品安全等级，可以以此分为有机食品、绿色食品、无公害食品和普通食品。

有机食品是最高级的，生产要求非常苛刻，安全性也是最高的，价格也高一些。而绿色食品是由我国的农业部提出的，生产的时候可以使用农药化肥，但是对用量和残留量有严格的规定。所以，绿色不等于有机哦~

既然有机没那么好，是不是就没必要买了呢？

倒是大可不必，买不买还是要看大家的需求。如果是冲着营养价值去的，那么就没必要的，省点钱多买点才是上策。而如果是为了孩子的饮食安全，那么在条件允许的情况下可以选择，毕竟孩子身体还处于发育阶段，多一份保障自然是好的。

如果希望能吃得健康，但是又希望能省些钱，这里建议大家分开购买，比如能去皮的水果蔬菜可以选择常规产品，因为削皮可以去除大部分的残留；而无法去皮的，比如花菜、青菜等等，可以选择有机的，保证孩子的饮食安全。

Tips：如何给果蔬去残留？

相较于有机蔬菜，普通产品也很物美价廉，只要大家学会正确处理，一样可以吃得放心。

1.先洗再摘

大部分蔬菜清水冲洗就能去除大部分残留，买回来的蔬菜先别摘，而是用清水冲洗30秒，可以边冲变揉搓一番。等到清洗结束后，再摘菜，这样可以避免农药残留通过破损口进入内部。注意不要用盐水、碱水浸泡，因为如果浓度过高、浸泡时间过长，那么就可能导致蔬菜细胞破裂使残留更容易渗透到里面去。

2.削皮

农药化肥大多残留在外表皮，所以只要削皮，就可能减少45.9%-99%的农药残留，是最有效的去残留方式。需要提醒的是，去皮的时候不要心疼，皮要削得厚一些。如果是白菜、卷心菜等蔬菜，记得最外面的一两层要去掉，尤其是要提醒家里老人，因为他们大多不舍得浪费。

3.其它方法

如果想给孩子吃苹果而又不想削皮，那么可以在清洗之后用厨房纸擦拭一下，同样能起到去残留的目的。另外如果是凉拌的蔬菜，可以提前用热水焯一下，这可以带走和破坏一些农药，相比较直接生吃也安全一些。

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