孩子这几种情况容易感冒，家长要警惕！

最近的气温是越来越低了，儿童医院里都是前来看病的孩子和忧心忡忡的家长，其中最常见的就是感冒宝宝了。

今天，育姐就来整理下孩子容易感冒的几种情况，各位家长可要警惕了，防患于未然！

运动后

虽然现在已经是秋季，但大家有没有发现，只要孩子玩耍运动一番后，身上还是会出很多汗。孩子玩得浑身是汗回到家里，有的会立即用冷水洗脸，还有的会立马脱衣服，甚至扇扇子，这就会导致冷热不均，引起感冒。

和成人相比，孩子皮下脂肪较少但毛细血管较多，血液循环调节中枢和体温调节中枢还没有发育完全，对体温的调节能力较差，无法随着外界环境变化及时做出相应改变。

孩子受热或出汗时，汗毛孔和毛细血管处于扩张状态，被冷风一吹（电风扇、空调或穿堂风等），汗毛孔会突然关闭，以此来减少散热。但如果汗毛孔没有及时关闭，仍在持续开放往外界散发热量，毛细血管遇冷后就会收缩，血流缓慢。这就会导致孩子尚未发育完善的血液循环中枢和体温调节中枢更加失衡，降低了抵御细菌和病毒的能力，导致其患上感冒，甚至是肺炎、气管炎。

因此，不管是什么季节，孩子运动或玩耍时，大家都要给他穿上宽松适度、吸汗和透气性好的衣服，并且要比平常穿的少。

如果孩子玩得浑身是汗，大家要先用干毛巾将他身上的汗液擦干净，不要让他进入有冷气的房间，更不能让他对着电扇或空调出风口吹，也不能给他冷饮、冰水等。

另外，脚也被称为人的第二心脏，脚部受凉是引发感冒的一个重要原因，所以家长要做好孩子小脚的保暖工作。

室温差异较大时

天冷，很多家长会把孩子捂成粽子，当孩子身上有汗甚至浸湿了衣服，再被冷空气刺激，就很容易感冒。

此外，天一冷北方很多地方都开始供暖，而有的父母只是忙着给孩子添加衣物，不考虑到室内外巨大的温差，就会让孩子处于冷热不均中，孩子自然容易感冒。

而秋冬季待在空调房，门窗多是紧闭，室内空气混浊，氧气含量不足，尤其是面积小的房间，孩子也就更容易患“空调病”。

因此建议大家在使用空调、暖气时，方法一定要正确，并且要根据室内外温度给宝宝合理穿衣。通常来说，室内外温差不大于7℃为宜。

睡觉蹬被子

其实，孩子蹬被子并不是调皮，多是因为睡觉时嫌热，出于本能就会蹬被子。有的妈妈担心孩子睡觉时受凉，就会给他盖很厚的被子。上半夜孩子睡着睡着感到很热，身上冒很多汗，自然就会蹬被子。但到了下半夜，也就是一天中气温最低的时段，此时大人们已经睡熟，踢走被子的孩子也就最容易着凉感冒了。

建议大家不要让孩子穿很厚的睡衣或者针织内衣内裤睡觉，穿小背心、小裤衩睡觉就很好，不但睡得很安稳，而且不容易发生蹬被子的情况。

此外，孩子睡熟后，不管是在大人的怀抱中、安全座椅中、推车里，都要防止被风直吹。孩子睡醒后，不要立即抱出室外，应先让孩子在室内活动一段时间，再带出门。

还要注意，孩子在白天睡觉时，应将他的外套脱掉并盖上薄被，醒来后再穿上外套~

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