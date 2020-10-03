宝爸看过来！参与育儿有助于你的心理健康哦~

一项发表在《精神病学前沿》杂志上的研究表明，父亲参与养育与其在孩子出生后第一年出现抑郁症状的风险较低有关。

宝爸参与育儿，抑郁风险低

研究人员对来自美国5个不同地区共881名低收入、种族差异的父亲进行了家庭访谈。他们在孩子出生后一个月，控制了社会和人口统计学变量，检查了三个养育子女的指标：父亲与婴儿相处的时间，育儿自我效能感与对婴儿的物质支持。他们还使用爱丁堡产后抑郁量表定期(出生后1个月、6个月和12个月)评估父亲的抑郁症状。

结果发现，这三项指标中，父亲与新生儿相处的时间越长，自我效能感和提供物质支持的能力越高，他们在第二年的抑郁症状发生率就越低。研究人员还发现，只有父母的自我效能感与更高的临床抑郁症风险相关，1个月后出现临床抑郁症状的父亲比例为10%，6个月后为15%，12个月后为12%。

论文第一作者Olajide N. Bamishigbin博士表示，“我们发现，在婴儿出生后不久更多地参与育儿的父亲，一年后抑郁的可能性较小。在我们的论文中，我们提出了一些原因，即父亲更多参与养育子女会致抑郁减少。例如，在婴儿期参与更多的父亲可能会觉得作为父母更有能力，随着时间的推移，对“父亲”这一角色也会更加满意，这可能有助于降低抑郁症状。”

爸爸参与育儿，更有好处

这项研究是第一次集中于对来自不同种族/族裔背景的低收入父亲进行大范围的社区抽样调查的其中一个，并为进一步研究新爸爸福利铺平了道路。虽然先前的研究集中于将父亲的参与作为母亲和孩子关注结果的一个结果或预测因素，但这是第一个研究婴儿出生后第一年内父亲早期参与和后来的父亲抑郁症状之间的联系的研究。

Bamishigbin说：“家庭研究人员越来越认识到父亲在子女生活中的重要作用以及整个家庭的功能。作为研究人员，我们非常关心父亲的健康，也很高兴能成为这一成长领域的一部分。”

本研究的结果对未来研究父亲参与的因素、早期介入的影响、父母自我效能感与抑郁的关系以及父亲与母亲抑郁之间的关系具有重要的指导意义。作者强调，对这些和相关变量的深入理解可能有助于设计生育干预措施和制定公共政策。

Bamishigbin补充道，“在我们的研究中，更多的早期参与与后来较少的抑郁有关。这一点非常重要，因为它表明，如果父亲能尽早、经常地与婴儿相处，他们的心理健康和整个家庭的健康状况可能会更好。这就是为什么我们建议实行带薪陪产假政策，让父亲有机会更多地参与到孩子身上，在他们的生命早期获得作为父母的信心，而不必担心他们的经济安全，也有助于让父亲们有更多的机会与孩子们相处，成为塑造更健康、更繁荣的后代的一部分。反过来，这可能会改善整个家庭的福祉。”

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