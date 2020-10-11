偏头痛影响怀孕？会遗传？这都是误解！

一项针对607名患有严重偏头痛的女性的调查发现，20%的受访者目前因为偏头痛而避孕。根据《梅奥临床杂志》的一项最新研究，那些因严重偏头痛而避免怀孕的女性往往在30多岁，而且与不避孕的女性相比，她们发作（慢性偏头痛）非常频繁。

偏头痛是世界范围内导致残疾的主要原因之一，尤其是影响妇女生育期。对于是否需要避孕这个决定，重要的是偏头痛妇女能够获得有关偏头痛和怀孕之间关系的可靠信息。

美国相关部门对此进行研究

这项研究调查了在头痛专科诊所接受治疗的患者中偏头痛对怀孕计划的影响，这些患者被纳入了美国偏头痛研究登记处（ARMR）。

患者在加入ARMR时提供人口统计学数据，并完成病史问卷调查，其中包括计划生育调查表。数据库包括专家对偏头痛亚型的诊断，如有先兆的偏头痛、无先兆的偏头痛、慢性偏头痛（每月至少15天头痛）和/或月经期偏头痛。

偏头痛对妊娠的影响的误解

根据是否报告因偏头痛而避孕，将患者分为两组。百分之二十的病人表示他们避免怀孕是因为偏头痛。那些报告避免怀孕的人的平均年龄是37.5岁，比那些报告偏头痛对他们的怀孕计划没有影响的人（47.2岁）年轻。与没有月经相关偏头痛发作的女性相比，经历过与月经周期相关的偏头痛发作的女性通常避孕。在过去的三个月里，他们更频繁地报告有抑郁史，每月头痛的频率更高，偏头痛相关的残疾率也更高。

在因偏头痛避孕的人群中，72.5%的人认为自己的偏头痛会在怀孕期间或刚怀孕后加重，68.3%的人认为偏头痛会使怀孕困难，82.6%的人认为偏头痛会使抚养孩子变得困难。也有人担心，他们服用的药物会对孩子的发育产生负面影响，他们会将基因遗传给孩子，从而增加孩子患偏头痛的风险。

妊娠期偏头痛的预后通常是好的

研究人员指出，研究并不支持ARMR中的患者所认为的偏头痛对妊娠的影响。据已发表的文献显示，约有一半至四分之三的偏头痛患者在怀孕期间有明显改善，发作频率和强度显著降低。因为妊娠期偏头痛的预后通常是好的，所以可以限制药物的使用，从而降低药物相关不良事件的风险，偏头痛似乎不会增加胎儿畸形的风险。

作者警告说，由于ARMR患者是从专门的头痛中心登记的，而且受偏头痛的影响更严重，所以结果不一定适用于偏头痛患者的一般人群。作者观察到，患有偏头痛的有生育潜力的妇女接受有关偏头痛对怀孕的潜在影响的教育是至关重要的。临床医生必须对女性患者的这些重要问题应保持警惕并积极处理。

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