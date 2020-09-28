国庆长假，这样帮孩子做学习安排，最合理，最高效！

中秋国庆小长假来临，话说你给孩子的学习任务都安排好了吗？别人家的孩子可都在迎头赶，你该不会还让自家孩子憨憨地傻玩吧？看看下面这份学霸分享的假期学习计划，合理又高效，绝对让你安心！

1.因材施教，增强学习兴趣

对于不同性格的孩子而言，国庆假期的学习计划要“对症下药”，采用不同教育方法，从而提高学习效率：

如果孩子性格活泼好动，大家可以通过有趣的教育视频和益智游戏来吸引孩子，培养他的学习兴趣。

孩子性格内向，建议大家购买一些好玩有趣的课外书给他阅读，让其在书本中慢慢探索，进而找到学习乐趣。

2.合理规划时间，提高写作业效率

和在学校学习相比，在家里学习更自由更轻松。但对于一些自制力较差的孩子来说，就容易出现注意力不集中、拖拉等情况，学习效率也会大大降低。

国庆长假期间，大家可以帮孩子制定一个学习计划表，和学校里的课程表相似，并让孩子严格执行，从而提高学习效率。

在制定学习计划表时，以下几点一定要多加注意：

（1）不同科目的学习时间要合理安排，每一科的学习时间最好不要超过60分钟。

（2）每科的学习都要包括知识吸收、复习、归纳、预习四个环节。

（3）国庆假期的学习，在时间安排上要比在学校学习轻松一些，不要给孩子太大压力。

（4）学习计划表要劳逸结合，不要一味地读书写作业，可以每天留出两三小时的时间让孩子看视频学习或阅读课外书。

孩子严格按照学习计划表进行学习，不但可以提高自觉性，养成良好的学习习惯，还能让他更好适应假期结束后的学习生活，避免出现“假期综合征”。

3.出门旅游，撰写游记

国庆长假期间，不少父母都想带孩子出门旅游，但又担心孩子玩得太high，回来后不能把心思放回到学习上。因此，建议大家在安排旅游行程时，尽量将旅行时间缩短到3-4天，剩余几天假期让孩子在家休息，调整状态“收收心”。

而在旅途中，大家要鼓励孩子观察沿途的风景变化，感受旅行目的地的人文文化，并及时撰写旅游笔记。白天游玩时，将碰到的有趣的人、好玩的事情、或者自己的心得感悟简单地记录下来，晚上和家中长辈连视频时分享一天的见闻。这样样做不但能提高孩子的写作能力，还能锻炼他的语言表达能力，一举两得。

俗话说“读万卷书行千里路”，孩子不能只学习书本上的知识，还要把理论和实践结合起来，这才是高效的学习方式。

事实上，让孩子在国庆假期快乐学习并不是一件难事，大家只需合理安排时间，提前做好学习规划，就可以让孩子边玩边学，提高学习兴趣，变得越来越爱学习~

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