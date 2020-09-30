十一带娃出游，这些地方别去！不仅隐患多，有的还要隔离！

中秋国庆小长假来啦！与其躺在床上刷手机，不如马上带娃嗨起来~

带娃去哪玩比较好呢？问了一圈，60%的妈妈表示很迷茫……

无论你的目的地是哪，育姐都要给你提个醒，有些地方真不能去，隐患特别大，我们一起来看看吧~

带娃出游，这些地方不建议去

长假期间带孩子出门玩，以下三个地方不建议去：

1.人员密集场所

每逢十一长假，一些热门景区和景点完全就是人从众！看的不是绿水青山，而是人山人海。想要拍照留念，路人甲路人乙路人丙完美抢镜，随便一“咔嚓”，都是陌生人~虽说我国疫情控制得比较好，但是人多的地方还是很有风险的啊！

因此，不建议大家带孩子去这些地方玩。通常来说，这些热门景区治安管理难度较大。孩子年纪小个子矮，稍不留神就容易被人群冲散，孩子走丢了可就不是小事了！

而且，人太多的景区景点游玩体验也很不好，再加上最近“秋老虎”肆虐，大人小孩都很容易变得烦躁不安。

2.美食街

去外地旅游，很多人都会去美食街品尝当地美食。但小孩子真的不适合去，一来孩子天性比较贪吃，看见各种各样的美食肯定走不动路，而这些街头美食的卫生状况又很堪忧，孩子吃了这样的食物很容易腹泻，引发各种不适。

二来，美食街通常人员较多，空气较为混浊，人一多还有和家长走散的风险，所以不建议孩子去~

3.大型游乐场

迪士尼之类的游乐场的人也非常多，往往一个游乐项目要排三四个小时，一天下来大部分时间都用来排队了。而且过山车、海盗船之类的项目也并不适合宝宝玩。去这样的地方，大人孩子都受罪，根本玩不好。

4.境外

有的家长准备趁机带孩子去境外旅游。拜托，今非昔比，国外疫情可比国内严重得多啊~

而且我国也出台了相关规定，如果是境外旅游，出境前后或需隔离28天。也就是说，出境前后可能需要28天时间用来隔离观察！港真，28天都可以赶得上双11了！

所以如果不是紧急情况，真不建议出国旅行，祖国大好河山多的去，不如在境内玩一玩，话说澳门就很不错呐！

如果真的要去境外，那么就要提前了解目的地入境的相关要求，同时一定要做好措施，保护好自己和家人。

十一长假去哪玩？这些好地方值得打卡~

那么，中秋十一长假到底带孩子去哪玩好呢？与其游车河，游人河，倒不如带孩子去下面几个好地方，享受自在、闲适的假期生活。

1.科技体验馆

当今社会科技发展日新月异，我们在日常生活中也享受着科技发展带来的种种便利。买东西用支付宝，乘公交刷手机等等，科技正在改变这个世界。

因此，带孩子去科技体验馆真的很nice，孩子对很多新鲜事物充满好奇心，科技体验馆里的各种新兴力量一定会深深震撼孩子的内心，给他带来不一样的体验。

2.看电影

爸爸妈妈平常要都太忙，陪孩子玩耍的时间很少，倒不如趁着假期培养下亲子感情吧！

如今电影院已经逐步开放了，有许多好电影备受期待，就很值得家长和孩子一起看。我首推的是《姜子牙》，还未上映就很火了，顺道也可以支持下国产动画。

看完电影后，别忘了多和孩子聊一聊哦，拉近下彼此的距离~

3.博物馆

对于孩子们来说，博物馆也很棒！孩子在博物馆不仅能玩，也能学。博物馆中有种类繁多的历史文物，能让孩子更了解历史文化，扩展视野，增长见识。

出门在外，如何让孩子远离风险？

说完了去哪玩，下面就要给大家敲个警钟了，毕竟假期期间风险多，尤其是对小孩子而言。有研究报告显示，如果孩子落单，那么很容易成为加害者下手的目标。十一的时候，孩子很可能有落单的情况，为了预防意外，妈妈们必须要求孩子做到以下几点：

√ 随时报备行踪

让孩子养成随时报备的习惯，这样他在出去之前，应该先和大人说清楚去向。比如你带孩子去公园玩耍，那么就要告诉他，想要去玩秋千时，要先和妈妈说一声。

√ 不可一个人行动

教育孩子尽量不要一个人行动，作何事情都要喊上同伴，不要落单，尤其是不能独自去人少的地方。

√ 随身携带手机

如果你家孩子蛮大的，就可以给孩子准备个手机。这样孩子遇到危险时，可以及时打电话求助。如果孩子没有手机，那么就要随身带些零钱。

最后，祝你和你的宝贝都能度过一个愉快又充实的假期哦~~

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