生活在高海拔地区，孩子更容易发育迟缓！

根据国际粮食政策研究所（IFPRI）和亚的斯亚贝巴大学研究人员的一项新研究，居住在高海拔地区会导致更高的发育迟缓率，即使是生活在“理想家庭环境”中的儿童也会受此影响。这项研究为海拔高度与营养不良之间的关系提供了新的见解。

发育迟缓多出现在非洲和亚洲

“超过8亿人生活在海拔1500米或更高的地方，其中三分之二生活在撒哈拉以南非洲和亚洲。这两个地区拥有世界上大多数发育迟缓的儿童，因此了解海拔在生长发育中所起的作用是很重要的。”IFPRI高级研究员和该研究的合著者KalleHirvonen说。

“如果生活在高海拔地区的儿童平均比同龄人发育迟缓更严重，那么就需要更大的努力来解决高原发育迟缓问题。”

即使在优质家庭，发育迟缓问题仍会出现

这项由Hirvonen和亚的斯亚贝巴大学副教授KaleabBaye共同撰写的研究“在更高海拔地区的线性生长评估”发表在《美国医学杂志》儿科杂志上。这项研究分析了来自59个国家的95万多名儿童的身高-年龄数据。这些数据是通过比尔和梅琳达·盖茨基金会资助的营养和农业发展研究（AReNA）项目编制的。

如果孩子出生于受过高等教育的母亲、拥有良好的医疗服务覆盖率和较高的生活条件，那么他们被归类为生活在理想的家庭环境中。对增长率的全球跟踪依赖于这样一个假设，即生活在这种环境中的儿童无论其基因构成或地理位置如何，都具有同样的发育迟缓问题。

“数据清楚地表明，在世界卫生组织（WHO）制定的生长标准中，居住在理想家庭环境中的儿童的生长速度与中等儿童相同，但仅在海拔500米左右。Hirvonen说：“在500米海拔之后，儿童的平均年龄身高明显偏离参考人群中位数儿童的生长曲线。”。研究进一步表明，这些生长缺陷不太可能是由于常见的风险因素，如不良饮食和疾病。

研究表明，海拔高度的影响，在围产期最为明显

这项研究表明，海拔高度的影响在围产期最为明显，也就是说，出生前和出生后不久在高海拔地区怀孕的特点是长期缺氧，或供氧不足，这与胎儿生长受限的风险较高有关。子宫内生长受限反过来又是线性增长缓慢的主要风险因素。

有一些证据表明，在高海拔地区多代居住可能会导致某种遗传适应，但这些发现对只有几代高海拔血统的妇女并不成立。”高海拔血统的妇女能够通过增加妊娠期子宫动脉血流量来部分应对缺氧状况，但这种适应能力可能需要一个多世纪的时间。

Hirvonen和Baye的结论是，世卫组织儿童生长标准不应调整，因为在高海拔地区生长迟缓不太可能是生理适应的结果。相反，他们呼吁对在高海拔地区怀孕的管理给予更多的关注和医疗指导。

专家呼吁，第一步是解开海拔、缺氧和胎儿生长之间的复杂关系，以确定有效的干预措施。如果不能紧急解决这一问题，世界上相当一部分人口将无法实现可持续发展目标和世界卫生大会的营养目标。

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