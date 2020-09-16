给宝宝剪指甲像打仗？过来人推荐你试试这几个方法

宝宝指甲长了，要不要剪指甲？相信很多宝妈都很纠结。要知道，婴儿的指甲脆弱，再加上婴儿好动，剪指甲就很容易受伤。这该怎么办？

接下来，就跟大家好好说说给宝宝剪指甲的小技巧：

新生儿阶段

在这个时候不建议给孩子剪指甲，由于孩子刚出生处于新生儿阶段，指甲会比较软且正在生长，剪指甲难度太大，再加上这个时间孩子并不会活动幅度特别大，所以也不用太担心。

满月后

这时候孩子已经适应了外面环境的生活，经过一个月的生长，孩子的指甲已经长开了，并且因为孩子代谢旺盛，指甲的生长会非常迅速。孩子会比之前好动一些，容易使指甲里面有污垢或者细菌，有时候甚至会把自己抓伤，所以这时候宝妈就需要开始给宝宝剪指甲了。

1岁前

这个时候孩子比之前更加好动了，很多宝宝会对剪指甲有排斥心理。这时候就需要宝妈多花心思，比如等孩子熟睡时给宝宝剪指甲呼吁会轻松很多，就不需要跟孩子斗智斗勇。

1－2岁

随这时候孩子开始懂得大人的话语，这时候父母可以沿用之前的方法，也可以选择一个孩子可以接受的环境，在孩子同意的情况下，给他剪指甲。

2－3岁

和这个世界打了几年交情，孩子也学习到了很多事情。孩子开始懂得了大人的话语，并且有了一定的自控能力。这时候宝妈可以告诉孩子你的意图，并在事后给孩子鼓励，从而减少孩子的恐惧感，在这个过程一定要注意孩子安全，给孩子不断减压，让孩子能够接受剪指甲这件事。

不同时期的孩子有不同的特点，宝妈需要以不同的方式给孩子剪指甲，以上这些干货，你都学到了吗？

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