宝宝可不可以趴着睡？权威解答来了

前段时间一则新闻爆料称，一名4个月大女宝宝睡午觉时翻了个身，由仰睡变成趴睡，等妈妈发现时孩子已经叫不醒了。尽管父母立即将孩子送医，但因为窒息时间过长，孩子还是不幸离世了。

这则新闻可让不少父母都慌了神，要知道很多小宝宝都喜欢趴着睡。究竟小孩子能不能趴睡呢？我们来看看专家的权威解读：

为何宝宝喜欢趴睡？

早在妈妈肚子里，宝宝采用的睡姿就是腹部朝内，后背朝外的蜷缩姿势，这是一种最自然的自我保护姿势。而宝宝趴着睡觉时，敏感又脆弱的前胸部、腹部以及生殖器被保护在内，不容易遭受外界打扰，和子宫里的姿势一样。

因此，对于小宝宝而言，趴睡更有安全感，容易睡得香，不容易被吵醒，对神经系统发育十分有利。

宝宝究竟能不能趴睡？

其实，根据现有的研究数据，宝宝能不能趴睡还没有定论，但趴睡的确会导致婴儿猝死。值得一提的是，自从国外小儿科医学会建议父母让宝宝由趴睡改为侧睡或仰睡后，婴儿猝死的发生率有了明显的降低。

新生儿脑袋大，神经系统还没有发育成熟，颈部力量相对较差，趴着睡觉时如果没有及时翻转，被子、枕头、毛巾等物就很容易堵住口鼻，从而引发窒息，造成生命危险。

因此，宝宝究竟能不能趴睡要看他是否具备以下这些能力：

一是可以自主翻身，并且可以自如地控制身体；

二是可以灵活转动脑袋保持呼吸顺畅。请注意，宝宝还在学习翻身阶段不包括在内。

宝宝趴睡，需要注意这些

宝宝具备上述能力后，则可以趴着睡，但要注意以下几点：

1.填充玩偶不能放在婴儿床上；

2.宝宝睡觉时，不要让他穿前面扣子很突出的衣服；

3.婴儿床的床垫要平整光滑，不能过于柔软。宝宝睡觉时，不要在他的身体下方垫毯子、枕头、棉被等物；

4.要密切留意宝宝的睡眠情况，做好监护，发现问题及时处理；

5.不要让宝宝和其他宝宝同睡，即使是同胞兄弟姐妹也应避免。

这些宝宝不能趴着睡！

当宝宝出现以下这些情况时，不建议趴着睡：

1.新生宝宝脐带还没有脱落前，不要让他趴着睡。

2.若是患有胎便阻塞、肠套叠、血液肿瘤、腹水、腹部肿块、先天肥大性幽门狭窄、先天性巨结肠症、十二指肠阻塞、坏死性肠炎、肾脏疾病等，不建议趴睡。

3.若是患有脑性麻痹、先天性喘鸣、先天性心脏病、咳嗽痰多、肺炎，以及一些病态腹胀，不要趴着睡觉。

不过，像是有罗宾式症候群的患儿舌头大、下巴小，呼吸和吞咽较困难，采用仰卧睡姿睡觉会感到很难受，这类孩子改用趴睡睡姿比较好。

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