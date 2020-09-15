别不信，小孩子也会得高血压，不及时治疗可能会……

提起高血压，很多人的第一反应就是老年人的慢性病。其实，高血压并不是中老年人专属，小孩子也会患上这种慢性疾病！

至于原因，多半就是胖！

随着生活水平的不断提高，我国儿童超重肥胖问题愈发突出，儿童患高血压的人数不断增长。截止2011年，我国儿童高血压的检出率高达12.9%！今天我们就来好好这个病：

盘点儿童高血压的原因

导致儿童患高血压的原因有很多，主要有以下五点：

1.超重和肥胖

身材肥胖的人因为脂肪堆积，导致毛细血管床变多，造成心脏输出量和循环血量增加，加重了心脏负担，长此以往引起心脏肥大和高血压。儿童血压和身高、体重以及体重指数（BMI）有明显的正相关关系。其中，体重对血压的影响最大。

2.屏幕时间过长

国内研究调查表明，大概有36%的初中生每天屏幕时间（包括玩电脑、玩电脑、看电视等）超过2个小时。

3.运动量不足

据2010年全国学生体质与健康调研资料显示，在所有9-18岁的学生中，只有22.7%达到了世界卫生组织推荐的活动量。

4.睡眠不足

根据国务院加强学生体质健康的意见，对学生睡眠时间充足的定义如下：7-12岁每天睡10小时以上；13-15岁每天睡9小时以上；16-18岁每天睡8小时以上。

而据全国学生体质调研表明，我国9-17岁儿童青少年学生的睡眠时间充足率不足8%。

5.摄入过多食盐

国内有研究对不同地区的1774名3-12岁儿童采用膳食频率法进行调查，结果发现，盐的摄入量从6.5克/天（3岁组）到13克/天（12岁组），远远大于世界卫生组织建议的成人5克/天的摄入量。

儿童高血压的主要症状

青少年是儿童原发性高血压的高发人群，其中大多数是轻度高血压，平常没有明显不适症状，只有在体检或者运动员筛查时被发现，并且常常伴有轻度或中度肥胖。

儿童高血压的主要表现有：尿微量白蛋白，颈动脉中内膜厚度增加，左心室肥厚。如果不及时治疗和控制，成人后，患动脉粥样硬化、高血压、心血管疾病的风险就比较高。所以说，预防成年高血压和心血管疾病，应该从孩子身上抓起。

如何预防儿童高血压

想要孩子避免患上高血压，大家在日常生活中要注意以下几点：

1.多参加户外活动和体育锻炼

鼓励孩子参加户外运动和体育锻炼，培养多种体育爱好。孩子每天的活动时间，最好在1小时左右。

2.日常饮食以清淡为主，均衡膳食

大家要让孩子养成清淡的饮食习惯。大人每天的食盐摄入量应不超过5克，孩子的摄入量应低于成人的三分之一。此外，日常生活中，让孩子多吃粗粮和瓜果蔬菜，少吃甜食，不吃高油高脂食物和含糖量高的饮料。

3.保证充足的睡眠

早点让孩子上床睡觉，保证其充足的睡眠时间。此外，孩子玩电脑、看电视的时间要加以控制。

4.定期参加体检

定期带孩子去医院做体检，发现高血压及时治疗。

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