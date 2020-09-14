睡眠不足不仅影响身体，也会影响情绪！

睡眠不足会产生哪些危害？对于孩子们来说，你一定会想到影响身体发育。但不仅仅于此，睡眠不足还会带来心理上的伤害，比如会让人感觉不到快乐、热情、关注和满足感。

此次研究的地点是在家里

大多数睡眠研究都是在实验室进行的，但是挪威科技大学（NTNU）心理学系的副教授Ingvild Saksvik Lehouillier和NTNU的研究小组研究了在家睡觉的参与者。

参与者首先在自己的床上度过了七个晚上，睡得和平时一样长。

有三天早上他们进行了一系列测试。接下来，参与者连续三个晚上比平时少睡两个小时。有两天早上，他们进行了同样的测试。

“我们都有不同的睡眠模式。让参与者在家里睡觉的目的是让所有事情尽可能接近日常生活。”Saksvik Lehouiller说。

实际测试在参与者起床后一个半小时内进行，参与者都没有喝咖啡。

睡眠不足后，每天的准确度得分越来越差

参与者被展示了365张不同的图片，随机字母显示在电脑屏幕上，持续了14分钟。如果图像中不包含字母x，则要求他们按空格键，如果图像中有x，则不应执行任何操作。

“我们测试了反应能力和准确性。在被剥夺睡眠后，反应时间下降，但错误率上升。似乎我们用更快的反应，以弥补较低的注意力。那就会有更多的错误。Saksvik Lehouiller说：“在睡眠时间比平时少的情况下，避免那些需要高精确度的活动可能是明智之举。”。

尽管参与者在正常睡眠后，每天的测试表现越来越好，但在睡眠不足的一晚之后，他们每天的准确度得分变得越来越差。

“睡眠对学习很重要，也许我们这个实验就能反应出来”Saksvik Lehouiller说。

在睡眠减少后，积极的情绪得分越来越差

在测试的第二部分，参与者回答了一份问卷，以确定20种积极和消极的情绪。

“在消极情绪方面，我们没有发现明显的差异，但积极情绪有显著差异。在睡眠减少一晚后积极的情绪得分更差，而在三个晚上之后下降得更厉害。我认为这是一个非常有趣的发现。我们已经知道较少的积极情绪会对心理健康产生重大影响。我们也知道，睡眠不良几乎包括在所有的精神健康诊断中。”Saksvik Lehouiller说到。

她还表示，人们的睡眠时间比以前少了，这是一个国际趋势，特别是对于全职工作的人来说。

建议大人和小孩都要按时睡觉起床

Saksvik Lehouillier说：“我们很容易晚睡，特别是当我们想‘我必须看完这部连续剧’的时候，但我们还是得起床去工作、学习，或者送孩子去幼儿园。这会导致睡眠不足。要知道，何时睡觉也很重要。不规则的昼夜节律可能比睡眠不足更糟糕。建议按时睡觉和起床。”她最担心的是孩子们。

“孩子对睡眠的需求更大，是弱势群体。他们觉得自己需要上网，有很多娱乐的诱惑，也许还会带着手机上床睡觉。但第二天早上他们还是得起床去上学。睡眠不足很快就会成为一个问题。许多孩子在考试期间都会出现睡眠问题。

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