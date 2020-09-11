疫情之下，电子产品正在吞噬我们和孩子！

这似乎是一种常识，父母需要积极地与孩子接触，以帮助维持孩子以后的社会发展。但自从新冠疫情爆发以来，家长使用屏幕的次数比以往任何时候都要多。

美国儿科学会（AAP）甚至不鼓励18个月前的婴儿看电视，他们只推荐孩子们和父母一起观看教育节目。所以，你是不是觉得是时候要做出改变了？

婴儿需要与人互动，才能促进成长

这是一个两分钟的静面实验，这项实验由发展和临床心理学家、马萨诸塞大学心理学教授、麻省大学波士顿校区儿童发展部主任埃德·特罗尼克博士发起。

实验先要求家长积极与孩子接触，并且父母要对宝宝的声音和动作做出反应，孩子见到父母的反应，便自然地发出了咕噜咕噜的笑声。之后，父母被要求把脸转过去，在回头时保持一张平静的脸。再一次和之前一样的互动，但这一次，父母保持了一个冷漠的、无表情的脸。实验发现，宝宝很快就变得不安，尝试尽其所能地参与其中，无果后就开始崩溃和大哭。这时，父母停止“冷漠”，抚慰婴儿，一切很快恢复正常，就好像什么都没发生一样。

“婴儿和所有人一样，都是被设计成需要与其他人互动的，”特罗尼克博士说：“当我在80年代开始进行这些实验时，我们根本不知道婴儿的反应有多强。”

特罗尼克博士还发现，积极的互动有助于以健康的方式促进孩子大脑的发育。

父母迷恋手机，会阻碍孩子各项发展

那么，迷恋智能手机上的父母，又怎么发挥作用呢？最近，英国伦敦金史密斯学院Goldsmiths婴儿实验室的开发心理学家兼导演卡斯帕·阿迪曼说，玩现代智能手机的人就像一个静止的玩偶。看智能手机时，父母缺乏眼神交流会阻碍亲子之间的积极互动，就像一直把孩子放在电视屏幕前会产生负面影响一样，家长们玩手机也会阻止参与亲子互动，阻碍孩子积极学习和社会发展。

疫情期间，父母需要多陪伴孩子

疫情之下，大多数家庭都会打开电脑上班，打开平板电脑视频让孩子看一会玩一会，打开手机、平板孩子上网课。确实，现在没有真正的方法来避开荧屏时间，但是我们可以做些改变。

你所能做的就是尽可能多地和孩子在一起，但要注意在家里使用屏幕的频率。我们都在尽我们所能做到最好，不要让电子产品吞噬我们的生活，而是让智能产品在我们的日常生活中扮演一个健康的，或者至少是无害的角色，更多的是我们需要营造良好的亲子时间，进行更多有意思的亲子活动。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)