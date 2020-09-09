疫情过后，你家孩子还会社交吗？值得重视

新冠疫情期间，很多孩子花大量时间在家里盯着手机、电脑、平板看，他们的社交能力和自尊都会受到影响，他们可能会变得更加孤独。如今，疫情已经相对稳定，各位家长也要开始关注孩子的社交问题，下面这些方法可以提高孩子的社交能力~

1.练习关注别人

一项重要的社交技能是在你与他人互动时，能够关注他人。一项对300多名青少年的长期研究发现，屏幕使用量最大的青少年最有可能关注的是自己的需求，而不是与他们互动的其他人的需求。其他研究表明，这种以自我为中心的行为往往会导致更多的社交问题。

日常活动可以帮助孩子们集中注意力，关注其他人。例如，家庭活动，比如做饭、园艺，或者有一个大家同时阅读的特定时间，可以帮助孩子保持关注他人的社交技能。一项大型研究发现，从事这类活动的成年人和儿童对他们的关系感觉更好。

当孩子们在一起玩的时候，他们会更容易把注意力集中在朋友身上，但新冠期间这种做法不太适合。但可以考虑去户外玩耍，孩子们会更加关注他们的朋友，并在以后的学习中集中精力。

2.鼓励孩子去和他人说话

在学校里的互动能帮助孩子学习面部表情和肢体语言，如何进行合适的对话，以及如何改变或发起话题。鼓励孩子定期和好友见面也可以培养孩子的社交技。

家庭时间必不可少。一家人一起吃个晚饭，不要让任何屏幕或手机分心，因为和家人一起吃晚餐的孩子往往会与同龄人形成更牢固的关系，减少打架和欺凌的可能。

还可以让孩子手写信件，而不是依靠电子设备进行书面交流。

3.帮助孩子维持友谊

父母可能需要寻找一些有创意的方式来保持孩子和他的朋友们的友谊。一些聊天应用程序可能很有用，但有些孩子可能会对它们感到厌烦，所以试试这些方法：

（1）鼓励孩子们给朋友写一些信息，因为这样可以帮助他们保持牢固的关系。

（2）尽管必须保持社交距离，但别忘了，所有年龄段的孩子都可以在户外与他人交流，这比在室内待在一起更安全。可以户外探访，让孩子和他们的朋友之间保持一定的距离，并确保每个人都戴上口罩，做一些非接触类游戏。

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