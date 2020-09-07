加湿器添风油精、板蓝根，能防虫防病？这脑洞也太大了

每到秋冬，许多妈妈就开始用加湿器。有的妈妈为了防蚊防病，还会在加湿器中放入一些风油精、板蓝根等物品，其实这些都是危险的存在，下面小编就跟大家好好说一说：

加湿器中有添加剂的危害

许多人因为使用加湿器而出现不明原因的急性肺部感染，甚至还有人因此尚明，原来这就是加湿器里的添加剂惹的祸。医学专家表示，正是这些杀菌剂经加湿器散布到空气中后，侵入到人体的呼吸道中，最终诱发了急性肺炎。

医生表示，加湿器要每天换水、定期消毒，否则加湿器会滋生霉菌，散布到空气中会入侵幼儿娇弱的呼吸道，从而诱发肺炎。

如何正确使用加湿器

最好使用纯净水或者冷白开，不推荐用自来水，由于自来水含有钙和镁，使用在加湿器里会导致白色粉末产生，污染房间里的空气，最终进入人们的肺部伤害身体。

人的呼吸道跟食道、消化道可不一样。如果乱在加湿器中加入消毒水、板蓝根等物品，这些物质经过挥发吸入人体后，可能会攻击呼吸道或肺部，进而引发肺部感染。而肺部感染是种可大可小的疾病，一旦严重起来，则非常凶险。所以，我们在使用加湿器时，不能随意加东西，建议要保证水的纯净，人类的呼吸道是非常重要的，我们需要好好保护它。

此外，加湿器的湿度保持在40%~50%左右；使用频率不要太高，一次两小时左右；勤通风，保持室内空气通畅；每次用完都要换新的水，进行合适的消毒杀菌；一周至少全面大扫除房间一次。

总而言之，加湿器是用来改变生活的，而不是用来危害身体健康的，希望大家能够正确使用加湿器，安全度过秋冬。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)