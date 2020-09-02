宝宝个子矮，是“长不高”还是“长得晚”？主要看这几点

你身边有没有这样的男孩纸，小时候个子不高，在同学群里就是小透明，结果上了高中大学以后，开始蹭蹭蹭地长个子，再见面都不敢认，因为人家已经是一米八的帅气小哥哥啦！

相信很多宝妈都已经认真地点点头了，这样的例子在生活中真的很多。确实，在长个子方面，有些孩子属于天生矮小型，有些属于晚长型。你想知道你家宝宝到底是哪一种吗？今天我们就来说说这个话题：

♦ 了解“长不高”和“长得晚”

“长不高”：就是孩子可能天生个头就矮小，身高低于同龄孩子的最低标准，而且一直到长大了，停止发育了，身高依旧不高。这种情况就是“长不高”了。

“长得晚”：指孩子发育得晚，长个子的时间比其他同龄孩子晚。正常情况下，孩子进入生长发育期后会快速长高，但有的孩子就是没有长个的迹象，但他会在未来某一时期身高会突然蹭蹭蹭地长。这说明孩子可以长高，只是长高时间比较晚。

♦ 宝宝是“长不高”or“长得晚”？

1.看遗传因素

一般而言，孩子的身高和父母的身高密切相关。从遗传的角度来看，如果爸爸妈妈的身高比同龄人矮，那么孩子身材矮小的几率就很大。

但这点并不是绝对的，家长需要密切留意孩子的身高变化，并定期做一些相应检查，及时补充营养、多做运动就能有助于孩子长高。

2.看生活方式

如果孩子在生长生育期比同龄人矮，大家要就要从饮食习惯和生活方式两方面入手，找到真正的原因。

如果孩子有挑食、偏食、厌食等情况，就会导致摄入营养不足，无法满足生长发育需要，就很容易出现长不高的情况。

另外，现在很多孩子有熬夜玩手机等坏习惯，导致睡眠时间变少，错过夜间生长激素分泌高峰期。还有的孩子长时间宅在家里，很少出门运动，这也会影响长高。

出现以上的情况，也不要着急，完全可以通过调整生活方式来助力孩子长个~

3.看骨龄

有的家长盲目地认为孩子就是“晚长高”，这样很容易错过孩子身高发育的高峰期。

教各位一个方法，可以带孩子去医院检查骨龄，通过X光观察孩子的腕骨、指骨等部位，了解骨骼成长的实际情况，看看骨骺线是否已经闭合。

如果骨骺线还没有闭合，那就是“晚长高”，长高还有一定空间，孩子到了一定年龄还会长高。如果孩子骨骼线已经提前闭合，说明孩子或许真的就是“天生个不高”，以后长高的概率较低。

小提醒：建议尽早带孩子去医院检查骨龄，如果发现骨骺线有提前闭合的迹象，就可以根据医生的建议给孩子补钙或补充营养，及时干预，但千万不要盲目相信“长高偏方”！

♦ 帮助孩子长高的正确姿势

1.每天都要吃得好

虽然现在的孩子大多是不愁吃，但是营养素并不见得均衡。不少城市的孩子往往会摄入大量的蛋白质、脂肪，而各类微量元素比较少，比如锌、铁、钙，各种维生素、纤维素等。所以平常妈妈们一定要合理搭配饮食，也不要让孩子养成挑食、偏食的情况。

2.额外的补充钙

补钙这个点妈妈们都知道，但是怎么补钙却不甚了解。常规补钙是吃一些高钙的食物，比如牛奶、奶酪等等；而高端一些的则是购买一些钙剂。这里要提醒妈妈们，补钙的同时别忘记补充维生素D，不然钙质根本就吸收不了。

3.每天睡个安稳觉

这是孩子长高最简单的方法。生长激素分泌的高峰期是夜里22点到第二天凌晨5点，所以在这段时间内，一定要让孩子睡觉，最好让他养成早睡早起的习惯。

4.多做长个运动

平常要多做一些活动轻松、自由伸展和开放性的项目，这些运动对身高增长很有利，比如游泳、舞蹈、羽毛球、乒乓球等。此外要避免举重、拉力器、长距离跑步等压缩性运动，对长个子非常不利。

5.抓住长高关键期

△ 4-6岁：这是孩子生长发育的关键期，也是长高的基础阶段。

△ 10-16岁：同样是发育期，也是长高幅度最大的阶段，孩子就像雨后春笋一般，咻咻地往上窜个子。

△ 男17-25岁，女16-23岁：这是最后的冲刺阶段，基本上过了这个时期，孩子的身高大多就固定了。

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