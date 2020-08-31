老大就该让着老二？这种观念真有毒

越来越多的家庭都进入到了二胎时代，似乎很多父母从小就会给大孩子灌输这样的思想，“你是哥哥，应该让弟弟。”家长们认为，这样教育可以更好地解决问题，并且可以让孩子健康成长，其实不然，这反而会伤害到孩子。

哥哥就该让弟弟？有毒

其实，这样的做法非常不利于孩子的健康成长，不仅容易压抑哥哥的情绪，甚至是自尊心和信心都是会受到一定的打击的，而且这样做容易上使得弟弟被宠坏，变得为所欲为，会觉得什么东西都应该是自己的。

虽然哥哥的年龄是大一点，但想获得关注的心是一样的，家长们不应该觉得二宝小，大的就应该让小的。

家有两宝，该如何育儿？

1.公平对待

弟弟可能是年龄要小一点，但哥哥和弟弟一样都是需要关爱的，所以在对待孩子上，哥哥弟弟应该公平对待。如果家长偏心哪一方的话，另一方非常容易难过。所以家长在处理孩子之间的问题时，应该客观公平对待，不要因着自己内心的一些私心而去偏袒某一方。

2..不比较

哥哥弟弟各有各的长处，家长们是不应该在孩子的面前来比较两者的优缺点。孩子很难接受这些，父母这样的比较会容易让孩子怀疑父母对他们的爱，认为父母更加偏爱另一方。

3.表达爱，谁都不能落下

在表达对孩子的爱意的时候，家长对大宝二宝都不可以落下。比如给弟弟买了玩具的话，那么哥哥也就应该买。这样谁都不落下，给孩子营造一个更加健康的生活环境~

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