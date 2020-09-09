“贴秋膘”也有讲究，当心“贴”错了害了娃！

夏天天气炎热，不少宝宝的胃口会比较差，于是会出现营养缺乏的情况，于是很多家长就准备给宝宝贴贴秋膘，以帮助他们调整身体状态，迎接秋冬季节的寒冷。然而在生活中，有不少家长并不懂贴秋膘的方法，反而给孩子带来很多负面影响。

其实贴秋膘是老传统，主要是通过吃肉类等高营养食物，来增加体内的脂肪量，从而让人们有足够的能量去抵御寒冷且食物匮乏的冬天。然而现如今，冬天依然有丰富的食物，并且有着空调、暖气等保暖神器，所以说脂肪储存就没有了意义。

另外经过夏天高温和细菌的折磨，不少孩子的脾胃已经变得比较虚弱，此时盲目进补大量肉食，孩子的肠胃负担变重，相应的脾虚情况就会越发严重。而且吃太多肥腻的食物，体内湿气也会加重，对孩子的健康不利。

虽然贴秋膘不适合孩子，但是适当的秋补还是需要的，毕竟夏天身体亏空的比较多，还是需要进行一定量的营养补充。当然在秋补的过程中，一定要注意以下原则：

1.合理吃肉，拒绝油腻

如上文提及的，不少家长秋天会给孩子贴秋膘，于是就会给他们吃各种高蛋白、高脂肪的食物。然而这种胡吃海塞不仅无法让孩子摄入足够的营养，还会导致脂肪摄入过量，反倒导致肥胖等“富贵病”，影响孩子的正常发育。一般来说，爸爸妈妈可以适当增加宝宝饮食中蛋白质的比例，从而增强抵抗疾病的能力。

2.注意维生素和矿物质

相较于夏天，秋冬季节的蔬菜水果比较少，所以孩子往往可能会有缺乏维生素和矿物质的情况。为此在秋天的时候，可以适当增加蔬菜、水果的摄入量，以补充各类维生素。

要知道维生素A、维生素C、维生素E等都是增强人体抵抗力不可或缺的营养素。另外在冬天，宝宝每天的蔬果摄入量也要保证，如果觉得水果太凉，可以在暖气、火炉旁适当加热后再食用。

3.膳食纤维不能少

秋冬季节气温比较干燥，宝宝很容易出现上火情况，如果此时宝宝还是吃肉多、吃菜少，那么便秘就可能经常找上门。所以此时一定要多给宝宝吃富含纤维素的食物，比如菠菜、芹菜、香菇、紫菜等等。除此以外，还要多给宝宝喝些水，可以帮助去火润燥，降低便秘概率。

4.给宝宝来一些运动

不仅仅要吃，还要让宝宝动起来。适当的体育锻炼对提高机体的免疫力和抵抗力是有很大帮助的，尤其是秋冬季节，还可以多带宝宝去户外运动，可以多接触接触阳光以促进体内维生素D地合成，起到强健骨骼的作用。天气不好的时候，可以让孩子在家帮忙打扫卫生，也可以起到锻炼的效果。

5.烹调方法也要做改变

夏天气温比较高，所以食物可以煎炒烹炸，想怎么来就怎么来。秋冬季节气温低，菜肴的温度下降得的非常快，而孩子们吃饭速度大多比较慢，吃到后面很可能就凉了。所以建议在这个季节，可以尽量选择羹糊类的菜肴，除此以外也可以给菜肴勾芡，可以减缓温度消散的速度。

tips：推荐一些秋季食物

秋天天干物燥，宝宝很容易出现嘴唇干裂、鼻腔出血、皮肤干燥等问题，所以可以给孩子吃一些润燥生津、清热解毒的食物，比如胡萝卜、冬瓜、银耳、莲藕、香蕉、柚子、甘蔗、柿子等等，并且还要注意减少葱、姜、蒜、辣椒等辛辣食物的食用量。另外除了日常喝水之外，妈妈们还可以给宝宝准备一些雪梨水、柚子皮水，同样能起到润肺止咳、健脾开胃的功效。

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