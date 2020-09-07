开学一周了，听说还有孩子晚睡晚起？小心会危害健康！

新的一年暑假过完了，不少孩子因为在假期没人管，就学会了不少坏习惯，比如有很多孩子习惯了晚睡晚起。我们都知道睡眠对于孩子的成长非常重要，不仅关系到孩子身体健康，还会影响着身高发展。

小区里有个妈妈，开学前夕就和我吐槽，说孩子马上就要开学了，但是晚上还是很晚睡。每天晚上叫孩子睡觉时，他总是搪塞一句：“等会，马上就睡了”，然后磨磨蹭蹭直到12点才肯上床，于是第二天早晨起不来，总要睡到十点左右。

其实这种情况很常见，暑假的时候不需要上课，孩子有大把时间可以自由安排；而家长觉得孩子平时上课比较辛苦，假期就比较放松不去强制安排孩子休息，其结果就是孩子越睡越晚。但其实这种行为非常错误，因为晚睡对孩子的健康发展非常不利。

孩子熬夜晚睡的危害

1.容易长不高

孩子的身高除了受基因的影响，还会受到后天因素的影响，如果不加以注意那么很可能影响孩子的最终身高，其中睡眠在这其中起的作用非常大。

这是因为孩子的身高发展受生长激素的影响，而生长激素分泌的高峰期是9点到次日1点，并且还要让孩子处于深度睡眠的状态。所以如果孩子总是11点才睡觉，那么分泌的生长激素比早睡孩子少了很多，相应身高就可能不如其他孩子。

2.易患心血管病

如果总是晚睡，那么难免会有睡眠不足的情况，心脏和肝脏的休息时间就不足，长期疲劳运作很容易出现功能下降和病变的情况。如果孩子心脏长期得不到休息，那么就会有心跳加速、血压高、容易发怒等情况，这也是为什么睡眠不足的孩子往往表现得很亢奋，并且长此以往，孩子将来患心血管疾病的概率就会变高。

3.记忆力变差

一般来说，孩子的记忆能力都比较好，为此他们的学习能力也比较强。而如果总是晚睡、睡眠不足，那么孩子的大脑就很难得到良好的休息，慢慢的他们的大脑运作会变慢，记忆力也会越来越差。

4.免疫力变差

一般来说睡眠不足的孩子，其患感冒的频率也会比其他孩子高，这是因为没有良好的休息，身体的免疫系统会变差，抵抗细菌和病毒的能力也会下降，患病率自然就变高了。而且睡眠不足的孩子，白天都会比较萎靡、缺乏活力，运动时间也会变短，时间久了自然会变得体弱多病了~

如何让孩子恢复作息？

想要把孩子的作息习惯调整好，下面推荐三个方法，家长们可以试一试：

1.提前进入睡眠状态

相信不少孩子在睡觉之前，总会有各种理由推脱，比如要喝水、要上厕所、要吃东西等等，如果一一满足他们的要求，睡觉时间就被延后了。针对这种情况，家长们可以提前孩子的上床时间，这样即便是把孩子的要求都满足了，也能在合适的时间入睡。

2.睡眠不要太兴奋

很多孩子喜欢运动，即便是晚上也会嬉笑打闹，这会让身体和大脑一直处于兴奋的状态，孩子将很难入睡。建议睡前就不要让孩子进行比较剧烈的活动，要保持一个平静的状态，这样才会更容易入睡。还可以放一些舒缓的音乐或者讲一些故事，同样可以帮助孩子尽快入睡。

3.睡眠环境要舒适

有些孩子睡不着是因为睡眠环境不适所致，虽然最近已经入秋，但是天气依然非常炎热，孩子很容易因此变得焦躁、烦闷，很难静下心来休息，并且即便是是睡着了也很容易惊醒。所以建议打开空调调节孩子房间温度，并且保持安静，这样孩子就可以在舒适的环境下进入睡眠状态。

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