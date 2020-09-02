孩子都需要这种高情商的父亲，你做到了吗？

相信不少妈妈一提到“爸爸带娃”就吐槽不断，因为很多爸爸并不参与育儿，把陪伴孩子的任务都交给了妈妈，正如那句话：“父爱如山，一动不动”。然而有大量研究证实，父亲参与家庭生活，尤其是给孩子提供情感支持，孩子将会比同龄人幸福得多。

父亲对于孩子的影响是独一无二的，是母亲无法复刻的情况，比如男孩缺少父亲的陪伴，将很难在男子汉气概和自我控制方面做好平衡；而女孩则会更容易在生活上出现混乱。

父亲对孩子的影响是长久的，只有在情感上支持孩子，才能让他们更幸福地成长。那么作为父亲，应该如何陪伴孩子呢？

1.孕期就要参与其中

有很多研究证明，如果准爸爸能参与到孕期活动中，那么就会为将来的夫妻关系和家庭生活打下良好的基础，而夫妻生活和谐了，孩子的成长也会受益。

除此以外，能参与到孕期生活，会让准爸爸们更有参与感，这样在孩子出生以后，他们也会尽快适应有孩子的生活，积极加入照顾孩子的工作中，亲子关系也得以建立，为将来的相处打好基础。

2.融入孩子的生活

随着生活节奏越来也快，生活压力也越来越重，不少家长发现想要让生活变好，就不得不花更多的时间去工作，和孩子的交流时间被无限压缩，其后果就是和孩子逐渐疏远。如果爸爸们忙于工作确实没有太多时间去陪伴孩子，那么不妨去增加与孩子互动的质量，这比时间长短对孩子的影响更大。

孩子需要爸爸们高质量的陪伴，那么究竟要怎么陪伴才能算是合格的父亲呢？对于这个问题，没有标准答案，做一个成功的父亲，就要想办法放慢脚步，然后要根据孩子的年龄选择合适的交流方式，这样才能让孩子感觉“爸爸一直在关注自己，爱自己。”

3.平衡工作和生活

其实在不少男性的心中，工作关系到家庭收入，所以需要放在第一位，而投入更多的精力和时间参与孩子的生活，就表示自己要放弃一部分收入。所以说爸爸们有苦说不出，养家糊口和陪伴孩子，二选一真的很难。

但是不得不说，孩子的成长只有一次，如果错失了融入孩子生活的机会，那么就可能一辈子都无法挽回。所以爸爸们要学会平衡自己的工作和生活，少些加班和应酬，多一些生活中。金钱很重要，但让孩子的成长变得有意义也同样重要。

4.要对另一半好

作为丈夫，就应该给另一半足够的尊重和爱，减少家庭矛盾。这是因为父母的行为和家庭氛围，会对孩子形成非常深远的影响，从小生活在相亲相爱的家庭中，孩子就会觉得自己被认可、被尊重。此外如果爸爸妈妈总是互相尊重和爱护，那么孩子的择偶观也会得到正向的引导。

5.要多与孩子交流

爸爸要多找机会和孩子交流，不仅可以增进亲子关系，还能培养孩子独立思考的能力。不过需要注意的是，和孩子交流不能是填鸭式的单向灌输，虽然他们年龄较小，但是也有很强的主观意识，而不少父亲性子急、脾气差，很容易开启说教模式，这是孩子非常讨厌的事情。所以和孩子交流的时候，一定要多多倾听，让他们有被重视和尊重的感觉，这样才能拉近彼此的关系。

母爱似水，父爱如山，在孩子的成长过程中，父母都有着非常重要的作用，只有做到互补和平衡，才能对孩子的成长更有利。所以在日常生活中，妈妈们偶尔也要放放手，让爸爸多照顾孩子，说不定会收获一份惊喜。

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