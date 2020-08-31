孩子突然长大了？可能是这个原因，大家要警惕哦~

最近，看到这么一组数据有点被吓到：我国约有100万名性早熟患者，性早熟发病率约为7%……

这今年，随着媒体的频曝光，家长们也特别关注这方面，常常很担忧：

孩子9岁就来月经，是不是太早了?

还影响长个?

很多家长听过性早熟这个词，但并不曾真正了解。担忧孩子会性早熟，但并不知道究竟多早「长大」才算性早熟，以及怎么判断和对待这个「性早熟」才合适?今天就和大家具体说说。

什么是性早熟？

医学上，一般认为女童8岁前、男童9岁前出现第二性征，即为「性早熟」。(孩子突然长高，女孩胸部隆起，男孩声音变粗，下体长阴毛等都可能是孩子「长大」的信号哦~)如果采用该定义，性早熟的患病率在2%左右，也就是100个儿童里有2个面临「性早熟」。

大概5成患儿是中枢性早熟，又称真性性早熟，指孩子的身体发育与正常青春期发育顺序一致，只不过启动过早。其它则为单纯性乳房早发育或肾上腺功能早现，或正常青春期早发育。

需要注意的是，人的生长发育是一个连续的过程，所谓的「性早熟」是一个相对概念，仅用年龄来界定很可能不够准确。除了年龄，评估是还应考虑临床特征、种族/民族和是否肥胖等。

作为家长，平时应留意孩子成长过程中的体格改变和性器官发育变化，如果发现发育过早、发育特别快甚至有头疼、呕吐等情况，应及时就医，让专业医生来判断是否为性早熟，具体是哪种性早熟，以及如何治疗。

性早熟会为什么会影响长个?

很多家长一提到性早熟话题，最关心的就是这个问题：

孩子是不是以后不长个了?一辈子就这么高了?

事实上，性早熟之所以会影响身高是因为这是青春期启动太早的孩子，其生长峰速早早出现，通常会引起短期高身材，但由于骨骺闭合较早，身高增长提前终止，成年时的身高就会较矮。

性早熟的真正原因

网上一直流传着各种导致孩子性早熟的黑名单，比如反季节蔬菜水果、泡了药水的肉、豆浆、可乐、薯条……但这些真的是祸首吗?

大部分情况下，被指责的这些都是背锅，并没有确切依据。

除了疾病原因，性早熟主要和这2个原因有关：

△ 营养过剩导致的肥胖

现在生活条件好了，很多家长总觉得吃上不能委屈孩子，于是小胖墩越来越多。看着孩子胖嘟嘟，这些家长还很有满足感，觉得自家孩子营养足！这种认知真的要改变了。

孩子虽然生长发育快，但营养过剩过度肥胖一样对健康有害，出现性早熟的风险也更高。

而肥胖也可能是大家最需要注意，且容易控制导致儿童性早熟的一大影响因素。

△ 少儿不宜的社会环境

网络时代，孩子身边也不免充斥着各种「少儿不宜」的小说、影视剧。没有大人筛选、引导，孩子容易跑偏。家长应及早对孩子进行性教育，让孩子具备正确、足够的性知识，来抵御不良信息的消极影响。

如果性早熟了怎么办?

最好的办法就是早发现，早干预，早治疗。相关治疗的主要目的之一是让患儿生长达到正常成年身高，进展性的性早熟儿童越早开始治疗，对身高的益处越大。

如果患儿因为这一疾病有心理压力，缓解压力也是治疗的一大目标。

如何避免性早熟?

要尽可能避免孩子性早熟，家长要注意一些事情：

* 科学合理搭配谷物、蔬菜、肉蛋奶，避免营养过剩。

* 限制含防腐剂、色素食品的摄入，如油炸、膨化食品等。

* 口渴尽量喝白开水，少喝果汁、汽水等饮料。

* 避免让孩子接触到含有性激素的化妆品、药物，如果家长在使用一定要收好。

* 尽量不给孩子吃营养保健品，没有「蓝帽子」标识的更是坚决不能吃。

* 避免孩子过早通过媒体接触到有超越其心理年龄的内容，包括大尺度的语言、画面等。

* 减少使用塑料制品，避开含邻苯二甲酸酯等增塑剂的产品。

* 鼓励孩子多出去玩耍、运动。

* 养成良好的作息，确睡眠充足。

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