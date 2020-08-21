值得警惕！孩子睡不好会降低幸福感

费城儿童医院（CHOP）研究人员的一项新研究发现，任何年龄段的睡眠障碍都与儿童10岁或11岁时的幸福感下降有关。这项研究结果发表在《儿童心理与精神病学杂志》上，建议医疗保健提供者应在每个年龄段对儿童进行睡眠问题筛查，并在发现睡眠问题时及早干预。

“我们的研究表明，尽管那些有持续性睡眠问题的人在儿童幸福感方面的损害最大，但即使是那些长期有轻微睡眠问题的人，也会经历一些心理社会障碍。儿童期中期学术和心理社会领域的损害范围表明，在儿童的发展过程中，持续地筛查睡眠问题是很重要的，特别是针对那些随着时间推移，出现持续性睡眠问题的儿童。”睡眠中心心理学家ArielA.Williamson博士表示

研究人员发现了五种不同的睡眠问题轨迹

研究人员调查了澳大利亚出生队列中5000多名患者的数据。护理人员报告他们的孩子是否在多个时间点出现睡眠问题，从出生到10、11岁。为了评估儿童的幸福感，包括自我控制、情绪/行为健康和学业成绩等心理社会指标，研究人员综合使用了照顾者和教师的报告以及儿童完成的评估。

在分析照料者报告的睡眠行为时，研究人员发现了五种不同的睡眠问题轨迹，或者说是儿童睡眠问题的模式：童年中期持续性睡眠问题（7.7%），有限的婴儿/学龄前儿童睡眠问题（9.0%），儿童中期睡眠问题增加（17.0%），轻度睡眠问题（14.4%）和无睡眠问题（51.9%）。

有持续性睡眠问题的儿童受伤最大

以那些没有睡眠问题的孩子为基准，研究人员发现，有持续性睡眠问题的儿童在所有结果中的损害最大。童年中期睡眠问题增多的儿童也经历了更严重的心理社会问题和更差的生活质量，但在学业成绩上得分并不低。有少许婴儿/学龄前儿童睡眠问题的孩子也表现出了心理社会障碍。

某些心理社会问题和睡眠问题有相互作用

虽然研究人员发现了与所有睡眠问题轨迹相关的缺陷，但他们注意到，对于某些轨迹，这种关系可能是双向的——也就是说，像焦虑这样的心理社会问题可能导致睡眠问题，反之亦然，尤其是在儿童期后期出现睡眠问题的孩子。

建议将有关睡眠的问题始终纳入常规发育筛查

Williamson说：“尽管这项研究无法回答轻微、早期或持续性睡眠问题是否代表行为健康或是神经发育状况的标志，但我们支持将有关睡眠的问题始终纳入常规发育筛查。”。

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