疫情之下，要重视孩子对新冠的焦虑

关于新冠的新闻报道无处不在，持续不断，在我看来，作为一名精神病学教授，这是非常危险的。有时似乎新冠就是我们所谈论的全部。

尽管这种经历很困难，但受过教育的成年人比儿童更容易面对。我们成年人从生活经验的角度看问题，我们的视角可以帮助我们度过难关。但是对于孩子们来说，新冠可能会增加他们的焦虑，特别是马上很多孩子要准备回校。

孩子们很容易焦虑

当孩子们发现他们周围的成年人不能完全理解某些事情，比如新冠，我们不能完全保证他们的安全，他们可能会感到无助。不安全感和恐惧会统治一切。一个孩子可能会开始相信这个世界是一个危险的地方，而生存的唯一途径就是保持防御，或者更糟的是，会带有侵略性。

当孩子们经历这场危机时，他们不必害怕。但作为父母，我们必须带头。我们必须教会他们拥抱我们所有人的力量，然后利用它做出选择，创造更好的结果。

疫情之下，教会孩子3种技能

以下是你今天可以开始教孩子的3种技能：

1.对危险事物给予健康的尊重

相信你告诫过孩子，不看就走在街上是致命的。我们常说，走人行横道，沿着红绿灯，朝两边看。类似地，我们可以把新冠当作一辆超速行驶的汽车，但也可以预见和避免。通过我们的选择，我们可以影响结果。

2.做出正确的选择

戴上口罩，外出时远离他人，触摸他人可能接触过的东西时要洗手。这虽然不能保证安全，但却大大减少了生病的机会。它还为孩子提供了一种控制感和赋权感。孩子们懂得遵守规则是保持安全的一种方法，而这个世界，尽管有很多危险，仍然是一个你可以创造健康和积极环境的地方。

3.尊重他人

在公共场合戴口罩可以保护其他人，包括父母、祖父母、邻居和朋友。不戴表示对他们的不尊重。新冠可以成为一种工具，教会孩子们尊重其他人很重要，即使他们是陌生人。

要让孩子接受专家的意见，减少疫情讨论

要了解病毒是如何形成、变异和传播的，需要多年的训练。几十年的工作对于深入了解疾病机制和治疗方法是至关重要的。

只有谦卑和信任才能接受专家的意见，要知道经过数十年培训的医生和科学家正在共同努力解决这一问题。如果需要时间，那仅意味着问题很棘手，几天甚至几周甚至几个月都不会解决。告诉你的孩子，有些事情不是一蹴而就的，没关系。

尽量减少对新冠的讨论，这不是每天都会讨论的话题。强调可以做很多事情来降低对自己和他人的风险。清楚地向孩子表明，聪明、有能力、有同情心的人正在解决这个问题。最重要的是，让他们知道这一切都会过去，只要我们做出明智的选择，不要惊慌。这样做，你的孩子就可以被培养出有价值的生活技能，不仅在危机期间，而且可以持续一生。

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