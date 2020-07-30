眼镜也会过期！快点检查，对孩子危害可不小

你知道吗？眼镜也会过期！长期佩戴过期眼镜，不仅对孩子视力发育无益，还会导致更多的视力问题出现，对孩子危害很大，赶紧检查一下吧~

过期眼镜危害可不小，必须警惕

眼镜行业的专业人士将过期眼镜称为“有毒眼镜”，可见其危害，我们一起来具体了解下：

1.镜片严重磨损对眼睛有害

有的孩子平常不爱惜眼镜，将眼镜随处乱放，或者运动时意外导致镜片被划伤。孩子长期使用镜片严重磨损的眼镜，会导致视物不清，直接影响到正常的生活和学习。

一副学生眼镜价格不菲，有的家长便舍不得更换，让孩子一直使用镜片严重磨损的眼镜，对孩子来说伤害真的太大了！

2.双眼屈光参差导致弱视

戴眼镜的孩子需要定期（三个月到半年）去正规眼镜验配机构或者医院复查视力。有的孩子几乎不去复查视力，虽然有的孩子表面上能看到1.0，但有可能是一只眼睛能达到1.0，另一只眼睛达不到，只是在生活中难以发现。

如果没有帮孩子及时调整眼镜度数，继续佩戴过期眼镜，那么双眼屈光参差会继续变大，甚至会导致弱视。

3.眼镜严重变形会影响视力

日常生活中，能看到很多孩子戴着严重变形的眼镜。有的眼镜掉到鼻子下面，跟老花镜似的。还有的孩子打球时眼镜被撞一下，或者被踩一下，随便镜调整下就继续戴了，这些行为都对眼睛不利。

要知道，镜片的光学中心一定要对准眼睛的瞳孔中心。如果没有对准，会引起视疲劳、隐斜视，影响到孩子的视力。

4.眼镜长期未矫正导致度数上升

首先大家要知道一个概念，因为孩子的矫正视力大多不会超过0.5，如果突然增加度数难免会不适应，因此验光师通常只能给孩子进行低矫。

但生活中大多数孩子碰到眼镜看不清的时候，不会第一时间跟家长说，他们会采取比如眯着眼睛看，借同学高度数的眼镜等等来凑合，只有到万不得已的时候才会跟家长说要换眼镜，这就会导致孩子度数加深太快，出现斜视等屈光复杂性问题。如此再去配眼镜时，面对突然飙升的度数，以及孩子适应性不佳的情况，验光师也没法给孩子立即配高度数，只能低矫，这样便会产生恶性循环，继而导致孩子注意力分散、记忆力下降等问题，最终成绩也受到影响。

如何让孩子戴眼镜更舒适？

让孩子舒适戴眼镜，眼科专家给出以下四点建议：

1.眼部检查、规范的医学验光、精准磨镜，是给孩子配一副合适眼镜的重要保证。

2.眼镜架既要舒适又要美观好看。金属眼镜架修理起来很方便，但容易发生变形；板材眼镜架重量较轻，而且色彩较和。

3.一定要配合好医生，判断孩子是真性近视还是假性近视。

4.镜片安全非常重要。树脂镜片安全性高，重量轻，不容易破碎，但容易产生划痕；玻璃镜片价格便宜，耐磨性好，但容易破裂。

孩子近视度数疯涨前的前兆

1.经常眯着眼睛看东西，或对视觉活动很不感兴趣；

2.有揉眼睛、皱眉等坏习惯；

3.看书、看电视时不自觉靠很近；

4.看东西时习惯歪着一侧头去看；

5.常抱怨看不清楚，平时容易撞到东西；

6.经常头疼，这也是患眼疾的信号之一。

特别是以下这2个年龄段，家长们一定要重视！

12岁以下，每年平均加深150度；

12—18岁，每年平均加深100度。

希望大家都能重视孩子眼睛健康，特别是父母都近视、高度近视的家庭。定期带孩子进行视力检查不能少，平时也应留意一些生活细节。一旦出现孩子说看不清、看东西喜欢眯着眼睛等情况出现，应尽快带他到正规眼科医院进行视力检查。

如果孩子已经近视，一定要听从医生建议及时进行治疗、矫正，并督促孩子从用眼习惯、饮食、睡眠等各方面做出改变，以防近视加深。

此外，想要有效预防和控制孩子近视，那么请保证孩子每天在户外阳光下活动足够长的时间。

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