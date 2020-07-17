宝贝太瘦怎么办？来游泳吧，真的能长肉哦~

说实话，当妈后都会有点玻璃心，害怕别人说自己没把宝宝带好，特别是听到“你家宝宝怎么这么瘦啊，是不是营养不良啊？”真真是如坐针毡。

又有哪一位妈妈不想把自家孩子养得白白胖胖呢？其实想要让宝宝长肉肉，也是有方法可言的，比如在这个季节，就可以带宝宝去游泳！是的，你没看错，就是去游！泳！

游泳能让痩宝宝更强壮

游泳是一项很好的全身有氧运动。因为水的导热性和密度要比空大得多，所以游泳消耗的热量要比其他体育锻炼高出数倍。再加上水温比体温低，游泳时身体需要释放更多的热量。随着大量体能的消耗，在中枢神经的作用下，人体会启用存储在肝脏和肌肉的能量来维持正常的生理活动，这便能增强孩子的食欲，提升代谢能力，增强消化道功能，简单地来说，就是会让孩子感到饿。

很多家长反映，孩子游泳后常常会感到饿，吃饭时也不再挑食了。相信只要坚持不懈，痩宝宝也会慢慢变得强壮起来。

游泳除了能让孩子增重外，还能提升免疫力，使其肌肉更强壮，对锻炼骨骼的柔韧性和灵活性很有帮助，帮助骨骼发育。so，还在等什么呢？快带孩子游泳吧~

宝宝游泳的注意事项

不过，带孩子游泳也是有很多注意事项的，家长要牢记以下几点：

1.新生宝宝游泳前一定要贴防水护脐贴。

2.宝宝游泳前，大家要认真检查一下游泳圈的安全性，比如游泳圈有没有漏气、保险按扣是否结实牢固、型号是否匹配等。

3.给宝宝套好游泳圈后，要慢慢将他放入泳池中。

4.宝宝游泳期间，大人一定要在旁看护，不要玩手机或做其他事。宝宝游完泳后，要立即擦干身上水迹，用毛巾包裹起来，并取下游泳圈。

5.新生儿游泳后，要及时撕掉防水护脐贴，用75%的酒精消毒液护理宝宝肚脐2次，并用一次性护脐带包扎起来。

带宝宝游泳的相关条件

1.时间

通常而言，宝宝每次游泳以15分钟左右为宜，具体时间要根据宝宝的年龄和体质而定，要遵循孩子愉快而不疲劳的原则。

2.环境

孩子泳时，周围环境会对他的大脑产生一个完整的刺激。因此，大家要为宝宝营造一个良好的游泳环境，一定要选择安全卫生的游泳场所。

3.操作

游泳过程中，大家要和宝宝多交流哦，比如给他唱儿歌，带着他在泳池里转圈等。游完泳后，别忘了要赞扬他。

4.温度

室内温度要高于28℃，尤其是对于不满三个月的宝宝，水温要保持在38℃上下。

小贴士：

宝宝刚吃完奶不要去游泳，最好吃奶后一小时再去游泳。

宝宝太瘦怎么办？还可以从两个方面调理

※ 饮食建议

1.对于小宝宝来说，自然是母乳喂养最好，因为母乳喂养含有丰富的营养元素，是其他食物所不能媲美的，建议纯母乳喂养到五个月左右，到1-2岁再彻底断奶。

2.辅食到4个月左右就要开始添加，注意要遵循循序渐进的原则，由少到多，由简到繁，由软到硬，盐糖等要尽量少加。另外需要注意的是，即使添加了辅食，每日饮奶量也不得少于六百毫升。同时，辅食的安排务必要均衡。

※ 其他建议

1.孩子居住的房间务必要保证通风透气，以此来降低病原微生物的浓度，有效预防疾病。

2.保证孩子有充足的睡眠，如果睡眠时间过少，也会影响到孩子的健康。

3.要根据气温变化来适时给孩子增减衣物，同时经常让孩子喝水，做到膳食均衡。

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