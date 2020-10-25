What？“毒品”可治疗儿童行为问题

相信大家在听到毒品的时候，都是谈之色变，其危害也是不言而喻。但其实食物都有两面性，毒品再怎么恶也不能抹灭他地好。最近有一项新的研究发现，大麻叶中有一种名为大麻酚的物质，而这种物质可以减少智障儿童和青少年的严重行为问题。

共有八名受试者接受了试验

这项由默多克儿童研究所（MCRI）领导并发表在《英国临床药理学杂志》上的试验性研究记录了受试者的易怒、攻击性、自伤和大喊大叫的临床显著变化，大多数研究者发现，这种干预是安全的，且耐受性良好。

这项随机对照试验涉及8名年龄在8-16岁之间的受试者，他们在8周内服用大麻酚或安慰剂。尽管该次研究规模不够大，无法做出明确的声明，但早期的研究结果让人有了后续试验的信心。

只有大规模随机对照试验才能产生决定性结果，以推动处方和临床护理指南的改变。研究人员正计划进行一项大型研究，以明确地检验这些发现，目前他们还在寻求资助。

大麻酚耐受性良好

领导这项研究的MCRI临床医生达里尔 埃夫隆（Daryl Efron）副教授说，这是大麻酚首次用于治疗智障儿童和青少年严重行为问题的调查。研究发现，这种药物总体上耐受性良好，没有严重的副作用报告。所有家长都表示，他们会向有类似问题孩子的家庭推荐这项研究。

埃夫隆副教授说：“智力残疾儿童和青少年的易怒、攻击性和自伤等严重行为问题是导致功能受损、错过学习机会和生活质量下降的主要因素。尽管有效性证据有限，澳大利亚儿科医生为将近一半的智障青年开了常规精神药物，包括抗精神病药和抗抑郁药。他还表示，鉴于这些患者的行为问题极难治疗，需要新的、更安全的干预措施来治疗这一高度脆弱的患者群体。”

MCRI的临床医生达里尔 埃夫隆（Daryl Efron）表示：“目前的药物具有很高的副作用风险，智障患者报告副作用的能力较弱。抗精神病药物的常见副作用，如体重增加和代谢综合征，对已处于慢性病高风险的患者群体有着巨大的健康影响。”

在国外，越来越多人对大麻疗效产生兴趣

在国外，大麻酚在治疗成人和儿童的医疗中越来越常见。埃夫隆副教授说：“父母和医生对药用大麻作为一种治疗智力残疾青年严重行为问题的方法非常感兴趣。越来越多智力残疾儿童的父母询问儿科医生，他们是否可以为孩子获取药用大麻，一些家长表示，他们已经给孩子提供了不受监管的大麻产品。”

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