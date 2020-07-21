无痛分娩real安全，请放宽心！

你了解无痛分娩吗？现如今，无痛分娩在各大城市推广，但人们这种镇痛药知之甚少，今天我们就来说说这个话题：

母婴药物测试，结果远低于危险值

来自南澳大利亚大学的世界首例研究证实，鼻腔或皮下（注射）芬太尼对母亲和婴儿都是一个安全的选择，确保妇女在分娩期间有更多的缓解疼痛的选择。

研究人员对30对母婴（通过在出生后30分钟内采集的母体和脐带血样本）进行芬太尼水平测试，研究发现，尽管鼻腔给药的芬太尼水平明显高于注射给药的芬太尼水平，但所有婴儿体内芬太尼的水平都低于母亲，不管给药方式如何。

所有婴儿的5分钟Apgar评分都在正常范围内；没有一个婴儿需要接受特殊护理，药物水平被认为非常低，远远低于那些显示出的抑制呼吸的水平。

UniSA首席研究员朱莉·弗利特（JulieFleet）博士说，这项研究结果是理解分娩中缓解疼痛选择的重要一步，为微创药物管理提供支持。

芬太尼是分娩时调节疼痛的常用选择

“许多准妈妈担心如何处理分娩时的疼痛以及她们的选择可能对自己和新生儿产生的影响。”朱莉·弗利特（JulieFleet）博士说到，“对于选择减轻产程疼痛的妇女来说，仍有很少的选择可供选择——最常见的是一氧化二氮和氧气、注射麻醉剂或阿片类药物（如芬太尼、吗啡或哌替啶）或硬膜外麻醉——但与所有镇痛药一样，也有副作用。”

“消除和控制副作用对于母亲和婴儿都至关重要，这意味着在减轻疼痛方面的选择更为重要。”

芬太尼是分娩时调节疼痛的常用选择，因为它能迅速缓解疼痛，同时不限制行动能力，并减少恶心、呕吐或镇静等不良副作用的发生。它也可以通过鼻喷雾剂或皮下注射的方式给药，使女性能够更好地控制疼痛。

研究证实了对母婴都是安全的

“这项研究的优势在于，它证实了芬太尼对母亲和婴儿都是安全的，无论是鼻腔给药还是通过注射给药，这为芬太尼作为一种替代性镇痛选择提供了有力的支持性证据。”

“重要的是，对于选择减轻产程疼痛的妇女，芬太尼已经被证明可以降低疼痛强度，同时使妇女能够在宫缩时工作。

“此外，女性报告说，它提供了更大的自主性和分娩满意度，这两个因素都是确保积极分娩体验的重要因素。”

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